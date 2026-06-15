Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K. Nhờ độ tinh khiết rất cao, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư hơn là sử dụng làm trang sức cầu kỳ.

Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này có đặc tính khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh, khiến việc chế tác các mẫu trang sức phức tạp gặp nhiều hạn chế.

Trên thị trường, vàng 9999 được sản xuất dưới nhiều dạng như vàng miếng, vàng nhẫn trơn và một số dòng trang sức đơn giản.

Vàng nhẫn 9999 là sản phẩm phổ biến trên thị trường. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Phú Quý cập nhật lúc 8h ngày 15/6/2026:

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Thần Tài Phú Quý 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng 999.9 phi SJC 13.800.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 15/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.400.000 14.702.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.390.000 14.690.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.390.000 14.700.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.190.000 14.540.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.850.000 14.050.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.300.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Phú Quý và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.