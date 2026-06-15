Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K. Nhờ độ tinh khiết rất cao, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư hơn là sử dụng làm trang sức cầu kỳ.
Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này có đặc tính khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh, khiến việc chế tác các mẫu trang sức phức tạp gặp nhiều hạn chế.
Trên thị trường, vàng 9999 được sản xuất dưới nhiều dạng như vàng miếng, vàng nhẫn trơn và một số dòng trang sức đơn giản.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Phú Quý cập nhật lúc 8h ngày 15/6/2026:
|Sản phẩm
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|14.400.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|14.400.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Thần Tài Phú Quý 999.9
|14.400.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 999.9
|14.200.000
|14.600.000
|đồng/chỉ
|Vàng 999.9 phi SJC
|13.800.000
|-
|đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 15/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.400.000
|
14.702.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.390.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.390.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.190.000
|
14.540.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.050.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng SJC
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nguyên Liệu 99.99
|
13.850.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tin Minh Châu
|
Vàng miếng SJC
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
14.200.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
14.300.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
14.200.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
14.200.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Phú Quý và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.