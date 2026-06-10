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Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 10/6/2026

(VTC News) -

Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 giúp người mua đánh giá đúng xu hướng thị trường và lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 4 số 9, vàng ròng, vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ chứa một lượng rất nhỏ tạp chất. Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, sáng, bóng, khó ô xi hóa, không phai, xỉn màu hay gỉ theo thời gian.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm, loại vàng này dễ bị trầy xước và biến dạng hơn so với các dòng vàng có pha hợp kim như 18K hay 14K. 

Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác thành nhiều sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, đồng tiền vàng hoặc trang sức đơn giản. 

Do giá trị cao và dễ thanh khoản, vàng 9999 thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.

Vàng 9999 còn gọi vàng 24K. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 

Vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải khá đa dạng bao gồm  nhẫn tròn trơn ép vỉ, nhẫn trơn truyền thống, đồng vàng, vàng trang sức...

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 8h30 ngày 10/6/2026: 

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 13.880.000 14.380.000 đồng/chỉ 
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen  13.880.000 14.380.000 đồng/chỉ 
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ  1.388.000   1.438.000   đồng/chỉ 
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.780.000     - đồng/chỉ 
Vàng trang sức 24K (999.9) 13.680.000   14.280.000   đồng/chỉ 
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)  13.880.000 14.380.000 đồng/chỉ 
Vàng nguyên liệu 999,9  13.630.000     - đồng/chỉ 

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h30 ngày 10/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 13.880.000 14.380.000   đồng/chỉ 
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.780.000 - đồng/chỉ 
Vàng trang sức 24K (999.9)  13.680.000   14.280.000 đồng/chỉ 
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.880.000 14.380.000   đồng/chỉ 
SJC  Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ 
Vàng SJC 5 chỉ 13.630.000 14.132.000 đồng/chỉ 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.610.000 14.110.000 đồng/chỉ 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.610.000 14.120.000 đồng/chỉ 
Nữ trang 99,99% 13.410.000 13.960.000 đồng/chỉ 
PNJ  Vàng miếng SJC 999.9 13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ 
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ 
Vàng Kim Bảo 999.9 13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 999.9 13.480.000 13.980.000 đồng/chỉ 
Doji  Vàng SJC  13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ 
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ 
Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC  13.880.000 14.380.000 đồng/chỉ 

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ 

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ 

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 

 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ 

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 

 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ 
Mi Hồng 

Vàng SJC 

 13.650.000 14.000.000 đồng/chỉ 

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan (tổng hợp)
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