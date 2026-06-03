Vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu gồm những sản phẩm nào?

Vàng 9999 là sản phẩm vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, thường được gọi là vàng 24K hoặc vàng bốn số chín. Đây là dòng vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay.

Các sản phẩm vàng 9999 của Bảo Tín Minh Châu được chế tác dưới nhiều dạng như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, trang sức vàng, quà mừng vàng, sản phẩm phong thủy, thần tài... Mỗi sản phẩm đều có đầy đủ thông tin về trọng lượng, tuổi vàng.

Vàng 9999 của Bảo Tín Minh Châu được chế tác dưới nhiều dạng. (Ảnh: Vietnamnet)

Vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát ngày 03/6/2026, hầu hết các sản phẩm vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 15,4 - 15,7 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu chiều 03/6/2026:

Loại vàng Hàm lượng vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 15.400.000 15.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 15.400.000 15.700.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 15.400.000 15.700.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 999.9 (24k) 14.800.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 999.9 (24k) 15.200.000 15.600.000 đồng/chỉ Vàng thương hiệu Doji, PNJ, Phú Quý 999.9 (24k) 15.350.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng thương hiệu khác 999.9 (24k) 14.550.000 Liên hệ đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999.9 (24k) 14.300.000 Liên hệ đồng/chỉ

Lưu ý, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Vì vậy, người mua nên cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra quyết định phù hợp.

Vì sao vàng 9999 được ưa chuộng?

Vàng 9999 được nhiều người ưa chuộng nhờ sở hữu hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, mang giá trị cao và khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Đây là loại vàng có tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán, trao đổi tại hầu hết các cửa hàng vàng bạc trên cả nước.

Bên cạnh đó, vàng 9999 còn được xem là kênh tích lũy tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, giúp bảo toàn giá trị tài sản và hạn chế ảnh hưởng của lạm phát.

Thêm nữa, nhờ độ tinh khiết cao, vàng ít bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian và không cần điều kiện bảo quản phức tạp.