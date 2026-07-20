Tây Ban Nha vô địch World Cup: Vai phụ Ferran Torres làm lu mờ Messi, Yamal

(VTC News) -

\Trước giờ bóng lăn, trận chung kết World Cup 2026 gần như đã có sẵn hai nhân vật chính. Lionel Messi, ở tuổi 39, đứng trước trận đấu có thể là lần cuối cùng của anh tại World Cup. Bên kia là Lamine Yamal, 19 tuổi, tài năng trẻ đang được xem như gương mặt của kỷ nguyên tiếp theo. Một người mang theo quá khứ huy hoàng. Người còn lại đại diện cho tương lai.

Bức ảnh Messi từng tắm cho Yamal khi cậu bé mới vài tháng tuổi càng khiến cuộc đối đầu được phủ lên màu sắc định mệnh. Người ta chờ một màn chuyển giao, một khoảnh khắc mà ngọn đuốc bóng đá được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhưng bóng đá luôn hấp dẫn nhất khi nó phá bỏ kịch bản đã được viết trước. Người ghi bàn duy nhất không phải Messi. Cũng không phải Yamal. Đó là Ferran Torres.

Ferran Torres ăn mừng sau khi ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha trong trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Người đứng ngoài câu chuyện bước vào lịch sử

Ferran bắt đầu trận chung kết trên ghế dự bị. Trong những cuộc trò chuyện trước trận, tên anh hiếm khi được nhắc đến. Sự chú ý dành cho Yamal, Messi, Emiliano Martínez hay những ngôi sao đá chính của Tây Ban Nha.

Khi anh được tung vào sân, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều, liên tục gây sức ép nhưng không thể vượt qua hàng thủ Argentina và một Martínez thi đấu xuất sắc.

Trận chung kết kéo sang hiệp phụ. Khả năng phải phân định bằng luân lưu ngày càng rõ, đặc biệt khi thủ môn Argentina đã nhiều lần từ chối những cơ hội tưởng như chắc chắn thành bàn.

Rồi phút 106, Pedro Porro đưa bóng vào khu vực cột xa. Nico Williams đánh đầu trả lại. Ferran Torres xuất hiện đúng chỗ và tung cú dứt điểm quyết định. Một pha bóng ngắn. Ba cầu thủ tham gia. Một bàn thắng đủ đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới.

Video: Ferran Torres ghi bàn giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Trong khoảnh khắc ấy, Ferran từ người đứng ngoài tiêu điểm trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Đó không phải câu chuyện về một cầu thủ vô danh bất ngờ nổi tiếng. Ferran đã chơi bóng ở đẳng cấp cao, từng khoác áo Manchester City và Barcelona, có nhiều năm phục vụ đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng trong trận đấu lớn nhất, anh không được chọn đá chính và cũng không được công chúng lựa chọn làm biểu tượng.

Điều đó khiến bàn thắng của Ferran trở nên đặc biệt. Anh không bước vào sân với trách nhiệm phải cứu vớt cả một thời đại như Messi. Anh cũng không mang trên vai sự kỳ vọng dành cho một thần đồng như Yamal. Ferran chỉ nhận một nhiệm vụ cụ thể: vào sân, duy trì sức ép và tận dụng cơ hội.

Cuối cùng, người ít được chờ đợi nhất lại ghi bàn thắng được chờ đợi nhất.

World Cup không có kịch bản dựng sẵn

Bàn thắng của Ferran Torres là điểm kết của một nỗ lực tập thể kéo dài hơn 100 phút. Porro thực hiện đường chuyền. Nico Williams tạo ra pha kiến tạo. Ferran hoàn tất công việc. Hai trong ba người tham gia tình huống quyết định đều bước vào trận từ ghế dự bị.

Chi tiết đó nói nhiều về Tây Ban Nha hơn bất kỳ lời ca ngợi cá nhân nào. Họ không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Yamal có thể bị khóa chặt, những cầu thủ đá chính có thể mệt mỏi, các cơ hội có thể liên tiếp trôi qua, nhưng đội bóng vẫn còn những phương án khác để thay đổi trận đấu.

Một đội tuyển vô địch không chỉ cần những người giỏi nhất. Họ cần cả những người sẵn sàng bước vào khi kế hoạch ban đầu không hiệu quả. Ferran đã làm đúng điều ấy.

Cú dứt điểm định đoạt trận chung kết của Ferran Torres. (Ảnh: Reuters)

Trước trận, công chúng muốn nhìn thấy Messi tạo ra cái kết hoàn hảo hoặc Yamal mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng lịch sử không có nghĩa vụ đáp ứng sự chờ đợi của đám đông.

Messi không cần thêm một trận chung kết để chứng minh sự vĩ đại. Yamal cũng không mất đi tương lai chỉ vì không ghi bàn trong đêm quyết định. Cả hai vẫn là những gương mặt lớn của trận đấu, mỗi người đứng ở một đầu của hành trình. Chỉ có điều, khoảnh khắc lớn nhất lại thuộc về người thứ ba.

Đó cũng là vẻ đẹp khiến bóng đá không thể bị thu gọn thành câu chuyện của vài siêu sao. Một trận đấu có thể được quảng bá bằng những tên tuổi lớn nhất, nhưng vẫn luôn còn chỗ cho người bước ra từ hàng ghế phía sau.

Ferran Torres không giành lấy sân khấu bằng một màn trình diễn ồn ào. Anh chỉ xuất hiện đúng lúc bóng rơi tới vị trí của mình. Và đôi khi, khoảng cách từ ghế dự bị đến lịch sử chỉ bằng một cú chạm bóng.

World Cup 2026 khép lại mà không có đoạn kết được chờ đợi dành cho Messi hay Yamal. Nó kết thúc bằng bàn thắng của Ferran Torres - người không được chọn làm nhân vật chính, nhưng đã viết câu cuối cùng cho câu chuyện kỳ diệu.