Cận cảnh Honda HR-V e:HEV RS: Mẫu xe của năm sở hữu động cơ hybrid tiết kiệm

(VTC News) -

Honda HR-V hướng đến nhóm khách hàng đề cao tính đa dụng và công nghệ hỗ trợ vận hành trong môi trường đô thị. Mẫu SUV phân khúc B này không chỉ duy trì cấu trúc khung gầm chắc chắn vững chãi, mà còn cải thiện trải nghiệm hành khách nhờ khoang cabin tối ưu hóa không gian, kết hợp cùng hệ thống truyền động hybrid nhằm giải quyết bài toán tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển hàng ngày.

Sự toàn diện này đã giúp dòng xe xuất sắc giành giải thưởng xe của năm 2025 tại các chương trình bình chọn uy tín trong nước.

Ngoại hình của chiếc xe mang diện mạo gọn gàng và năng động nhờ phần mui xe được thiết kế vuốt dốc nhẹ về phía sau theo phong cách lai coupe thể thao. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình lục giác sử dụng họa tiết hình khối vuông mạ crôm. Hệ thống chiếu sáng trước và sau sử dụng hoàn toàn công nghệ LED cho khả năng nhận diện tốt trong điều kiện di chuyển ban đêm.

Xe sử dụng bộ vành hợp kim 18 inch đa chấu trên phiên bản thể thao RS và 17 inch đối với phiên bản tiêu chuẩn. Hệ thống chiếu sáng thông minh đi kèm tính năng tự động điều chỉnh pha cốt thích ứng khi gặp phương tiện đi ngược chiều để tránh gây chói mắt. Thiết kế này đảm bảo khoảng sáng gầm xe phù hợp cho nhu cầu vượt chướng ngại vật nhỏ hay lên xuống vỉa hè trong phố.

Kiểu dáng bên ngoài mang phong cách năng động, thể thao và hiện đại.

Không gian bên trong khoang lái được thiết kế theo hướng trực quan và đề cao tính tiện dụng. Hãng xe Nhật Bản bố trí các khu vực điều khiển một cách khoa học giúp người lái dễ dàng làm quen và thao tác. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Khoang lái được thiết kế theo trường phái tối giản, tập trung mọi chu trình điều khiển về phía người lái.

Phía sau vô lăng là màn hình điện tử kích thước 7 inch hiển thị đa thông tin, giúp người điều khiển dễ dàng theo dõi các thông số vận hành của hệ thống động cơ hybrid. Các phím bấm tích hợp trên vô lăng được sắp xếp gọn gàng, cho độ nảy tốt và phản hồi nhanh nhạy trong quá trình thao tác.

Hàng ghế thứ hai sở hữu cơ chế gập linh hoạt nhiều chế độ, cho phép mở rộng tối đa không gian.

Điểm cộng lớn của cabin nằm ở hệ thống ghế ngồi bọc da và khoảng để chân hàng ghế thứ hai tương đối rộng rãi. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu cơ chế gập ghế linh hoạt độc quyền cho phép người dùng lật mặt ghế hoặc gập phẳng hoàn toàn để mở rộng tối đa thể tích chứa hành lý khi cần chuyên chở các vật dụng cồng kềnh.

Sức mạnh của khối động cơ được truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này được trang bị hệ thống truyền động e:HEV thông minh, bao gồm một động cơ xăng dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 105 mã lực phối hợp cùng một mô tơ điện có công suất tối đa 129 mã lực. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động vô cấp điện tử giúp quá trình chuyển đổi giữa các chế độ lái mượt mà và duy trì khả năng cách âm ở dải tốc độ thấp.

Tất cả các phiên bản đều sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Honda SENSING hoạt động dựa trên camera góc rộng đặt ở kính lái để thu thập dữ liệu giao thông. Hệ thống hỗ trợ người dùng bằng các tính năng thiết thực như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng dải tốc độ thấp, giúp giảm bớt căng thẳng cho người điều khiển khi di chuyển ở các khu vực đông đúc hoặc trên đường cao tốc.

Tháng 7/2026, Honda HR-V niêm yết từ 669 đến 835 triệu đồng. Xe hiện nhận ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với phiên bản L và giảm trực tiếp 30 triệu đồng vào giá bán đối với phiên bản G tiêu chuẩn.