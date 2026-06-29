Gần 90.000 xe Honda SH cần cập nhật phần mềm vì lỗi hiển thị đồng hồ

(VTC News) -

Ngày 29/6, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam về Chương trình thu hồi xe Honda SH125i và SH160i được hãng phân phối tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Honda Việt Nam (HVN) thông báo triển khai chương trình cập nhật phần mềm đối với cụm đồng hồ trên các mẫu SH125i và SH160i do hãng sản xuất, phân phối chính hãng trong nước.

Theo HVN, chương trình áp dụng đối với 89.908 xe SH125i (mã 125DT, 125ADT) và SH160i (mã 160DT, 160ADT) được sản xuất từ ngày 25/8/2025 đến ngày 28/4/2026. Ngoài ra, 68 cụm đồng hồ thay thế được Honda Việt Nam phân phối trong giai đoạn từ ngày 6/12/2025 đến ngày 28/4/2026 cũng thuộc diện cập nhật.

Theo ghi nhận nội bộ của hãng, một số ít xe trong những điều kiện vận hành nhất định có thể xuất hiện sai lệch thông tin hiển thị trên cụm đồng hồ.

Chủ xe SH125i và SH160i thuộc diện áp dụng có thể đưa xe đến các HEAD để kiểm tra, cập nhật phần mềm. (Ảnh: HVN)

Nguyên nhân và hiện tượng: Hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất, nhưng do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có thể phát sinh ra những hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở 0 km/h, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số km đã đi trên đồng hồ, chuẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn tới xe không khởi động được, đèn báo pha trên đồng hồ không sáng.

Honda cũng khẳng định việc cập nhật này không ảnh hưởng đến an toàn vận hành của xe, đồng thời được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

Từ 26/6, Honda Việt Nam chủ động liên hệ với các chủ xe thuộc diện áp dụng thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng. Chủ xe cũng có thể chủ động đưa xe tới các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc để kiểm tra và cập nhật phần mềm.

Thời gian thực hiện trung bình khoảng 12 phút cho mỗi xe. Toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm mà không phát sinh chi phí cho khách hàng.

Gần 90 nghìn xe SH trong chương trình thu hồi.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe thuộc diện áp dụng chương trình nhanh chóng đưa phương tiện đến Cửa hàng gần nhất trong trường hợp thuộc diện bị ảnh hưởng để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định đã và đang tích cực giám sát chương trình thu hồi sản phẩm do Công ty Honda Việt Nam thực hiện.