Tin xe 28/6: Honda City 2026 giảm giá, bán tải hybrid mới thách thức Hilux

(VTC News) -

Honda City 2026 giảm giá

Honda City 2026 đã chính thức ra mắt tại Thái Lan, đánh dấu lần đầu mẫu sedan hạng B nâng cấp xuất hiện tại Đông Nam Á sau khi giới thiệu ở Ấn Độ. Xe tiếp tục có hai kiểu thân xe sedan và hatchback, đồng thời duy trì hai lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng và hybrid e:HEV. Sau Thái Lan, mẫu xe này sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

Honda City 2026 ra mắt tại Thái Lan.

Danh mục sản phẩm tại Thái Lan gần như chuyển sang các phiên bản hybrid khi chỉ còn bản S sử dụng động cơ đốt trong có giá 569.000 Baht (khoảng 455 triệu đồng). Phiên bản e:HEV V mới được bổ sung có giá 619.000 Baht, bên cạnh e:HEV SV giá 689.000 Baht và e:HEV RS giá 739.000 Baht.

Giá khởi điểm của City giảm 30.000 Baht so với trước, trong khi hai phiên bản hybrid cao hơn cũng được điều chỉnh giảm đáng kể trong thời gian ưu đãi đến hết ngày 30/9.

Bản máy xăng dùng động cơ VTEC Turbo 1.0L tăng áp 3 xi-lanh, công suất 122 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm kết hợp hộp số CVT, mức tiêu thụ nhiên liệu 4,4 lít/100 km. Trong khi đó, bản e:HEV sử dụng mô-tơ điện 109 mã lực, 253 Nm kết hợp động cơ xăng 1.5L Atkinson công suất 98 mã lực, tiêu thụ 3,6 lít/100 km.

Honda City 2026 tại Thái Lan có nhiều phiên bản hybrid hơn máy xăng.

Bên cạnh thay đổi về hệ truyền động, Honda cũng làm mới mạnh phần đầu xe với cụm đèn LED mảnh hơn, cản trước thiết kế lại và mâm hợp kim 16 inch mới trên các bản cao.

Nội thất được nâng cấp bằng màn hình giải trí 10 inch trên phiên bản SV và RS, bổ sung đèn viền nội thất, gương chống chói tự động và sạc không dây Qi. Xe tiếp tục trang bị Honda Sensing, camera 360 độ, tối đa 6 túi khí và hệ thống LaneWatch trên bản RS.

Mitsubishi Attrage 2026 chốt lịch nâng cấp tại Thái Lan

Mitsubishi xác nhận Attrage phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 1/7. Đây là lần làm mới đầu tiên của mẫu sedan cỡ nhỏ trong bối cảnh phân khúc xe du lịch giá rẻ vẫn được hãng duy trì tại thị trường này.

Việc Attrage được nâng cấp tại Thái Lan cũng mở ra khả năng phiên bản dành cho Việt Nam sẽ sớm được làm mới trong thời gian tới.

Mitsubishi Attrage MY2026 sẽ ra mắt tại Thái Lan vào ngày 1/7.

Thông tin hiện có cho thấy Mitsubishi Attrage 2026 sẽ thay đổi đáng kể ở thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt mới lấy cảm hứng từ mẫu Lancer Evolution, thay thế ngôn ngữ Dynamic Shield đang sử dụng.

Ngoài ra, xe nhiều khả năng được chỉnh sửa cản trước, cản sau, bộ mâm và nâng cấp nhẹ khoang lái với màn hình giải trí hoặc bảng đồng hồ mới. Các thông số kỹ thuật hiện chưa thay đổi.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng MIVEC 3 xi-lanh dung tích 1.2L, công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 100 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp Invecs III-CVT, tương thích nhiên liệu E20.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage đang được nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán từ 380-490 triệu đồng. Mẫu xe có doanh số chưa cao trong phân khúc sedan hạng B khi đạt 613 xe trong 5 tháng đầu năm. Phiên bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ giúp Attrage cải thiện sức cạnh tranh nhờ diện mạo và trang bị mới trong khi vẫn giữ nền tảng động cơ hiện tại.

Jetour Zongheng F700 dùng hybrid cắm sạc, chạy tới 1.300 km

Jetour, thương hiệu con của Chery, đã công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu bán tải hybrid cắm sạc Zongheng F700. Mẫu xe được định vị ở phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh với Ford Ranger và Toyota Hilux.

Phiên bản thương mại dự kiến ra mắt tại Triển lãm ô tô Quảng Châu vào tháng 11 trước khi mở bán vào cuối năm và hướng tới cả thị trường quốc tế.

Mẫu bán tải mới của Trung Quốc được công bố, chuẩn bị bán ra thị trường.

Jetour Zongheng F700 sở hữu thiết kế vuông vức với phần đầu gợi liên tưởng đến Toyota Land Cruiser FJ, kết hợp cụm đèn LED hình hộp, lưới tản nhiệt cỡ lớn và nhiều phụ kiện dã ngoại như lều nóc, ống thở, giá chở đồ cùng hệ thống đèn LED trợ sáng.

Xe có chiều dài 5.495 mm và trục cơ sở 3.350 mm, lớn hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Khoang lái nổi bật với dải màn hình kéo dài sát chân kính chắn gió, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn và cụm nút bấm vật lý đặt trên bệ trung tâm.

Mẫu bán tải này sử dụng khung gầm rời, hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau lò xo cuộn. Hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L công suất 208 mã lực với các mô-tơ điện.

Nguồn điện được cung cấp bởi pin CATL Shenxing hỗ trợ sạc nhanh từ 20% lên 80% trong khoảng 10 phút. Theo công bố, Jetour Zongheng F700 có thể đạt quãng đường vận hành tối đa 1.300 km theo chu trình CLTC sau mỗi lần sạc đầy và đổ đầy nhiên liệu.