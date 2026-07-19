Tin xe 19/7: Ford Territory sắp có bản Platinum, Denza D9 thêm bản giá rẻ

(VTC News) -

Ford Territory sắp có thêm bản Platinum

Ford Việt Nam đang úp mở việc bổ sung phiên bản Ford Territory Platinum cho thị trường trong nước, nâng tổng số phiên bản của mẫu SUV hạng C này lên bốn, bên cạnh Trend, Titanium và Titanium X. Hiện hãng chưa công bố giá bán cũng như thời điểm đưa xe ra thị trường.

Khác với dự đoán trước đó, Territory Platinum không sử dụng hệ truyền động hybrid mà là phiên bản nâng cấp về trang bị. Theo thông tin từ đại lý, xe có một số thay đổi ở ngoại thất như logo, bộ mâm hợp kim và cản sau sơn màu đen.

Khoang lái được bổ sung ghế da màu be khâu quả trám thêu logo Platinum, ốp bệ cửa phát sáng cùng hệ thống âm thanh Arkamys 10 loa có thêm loa trung tâm và loa siêu trầm.

Trang bị an toàn cũng được nâng cấp với hệ thống hỗ trợ lái khi tắc đường kết hợp cùng kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động trong dải tốc độ từ 0-150 km/h.

Ngoài ra, xe vẫn giữ nhiều tiện nghi của bản Titanium X như cụm màn hình kép 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát hàng ghế trước, cốp đóng/mở điện và điều hòa tự động hai vùng.

Ford Territory Platinum tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp.

Giá bán chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ cao hơn mức 865 triệu đồng của bản Titanium X. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ford đã bán 6.144 chiếc Territory tại Việt Nam, đứng thứ hai phân khúc SUV hạng C.

BYD Denza D9 có bản mới giá thấp hơn

BYD mở rộng dải sản phẩm Denza D9 thế hệ thứ hai tại Trung Quốc bằng phiên bản Flash Charging Luxury, có giá 329.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,15 tỷ đồng), thấp hơn 30.000 Nhân dân tệ so với bản tiêu chuẩn trước đây.

Mức giá mới giúp hạ ngưỡng tiếp cận của mẫu MPV cỡ lớn này trong khi vẫn giữ nhiều công nghệ cốt lõi.

Phiên bản mới tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện dẫn động bốn bánh với động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện. Mô-tơ trước cho công suất 200 kW (268 mã lực), mô-tơ sau 45 kW (60 mã lực), trong khi động cơ xăng đạt 115 kW (154 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 225 Nm.

Bộ pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 58,5 kWh cho phép xe chạy thuần điện 350 km theo chuẩn CLTC, còn tổng phạm vi hoạt động đạt 1.480 km sau khi sạc đầy và đổ đầy nhiên liệu.

Denza cũng trang bị công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging với kiến trúc sạc trực tiếp hai súng, thời gian sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của hãng chỉ khoảng 9 phút.

Để giảm giá thành, phiên bản này cắt bớt một số tiện nghi như màn hình HUD, màn hình giải trí cho hành khách phía trước, hệ thống tạo hương thơm, ốp gỗ thật, cùng một số tính năng trên ghế ngồi.

Tuy nhiên, xe vẫn giữ hệ thống treo DiSus-C và gói hỗ trợ lái God's Eye 5.0 với cảm biến LiDAR, radar sóng milimet, camera và cảm biến siêu âm tương tự các phiên bản cao hơn.

Nissan Elgrand mới nhận hơn 6.000 đơn đặt hàng

Sau 16 năm kể từ thế hệ trước, Nissan Elgrand hoàn toàn mới đã chính thức xuất hiện tại các đại lý ở Nhật Bản. Mẫu MPV hạng sang có giá khởi điểm 6,87 triệu Yên (khoảng 1,37 tỷ đồng) và được Nissan định vị là đối thủ trực tiếp của Toyota Alphard.

Elgrand mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu concept Hyper Tourer, đồng thời sử dụng hệ truyền động hybrid e-Power thế hệ ba kết hợp hệ dẫn động bốn bánh điện e-4orce. Hệ thống gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện và mô-tơ điện dẫn động bánh xe.

Nissan chưa công bố công suất nhưng cho biết mô-men xoắn cực đại đạt hơn 500 Nm. Xe còn được trang bị hệ thống treo Intelligent Dynamic Suspension có khả năng theo dõi mặt đường phía trước và chủ động điều chỉnh lực giảm chấn.

Khoang nội thất hướng đến nhóm khách hàng sử dụng tài xế riêng với hệ thống âm thanh Bose 22 loa, ghế thương gia độc lập ở hàng thứ hai, tùy chọn ghế không trọng lực, bảng đồng hồ và màn hình giải trí đều có kích thước 14,3 inch, đèn viền nội thất 64 màu cùng khoang hành lý đủ chỗ cho 7 vali xách tay.

Nissan cho biết Elgrand mới đã nhận hơn 6.000 đơn đặt hàng kể từ cuối tháng 5/2026, trong đó hơn 5.000 đơn đến từ khách hàng cá nhân, cho thấy sức hút đáng kể của mẫu MPV này ngay sau khi mở bán.