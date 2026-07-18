Tin xe 18/7: BYD Denza Z vượt 1.000 đơn, Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam

(VTC News) -

Denza Z nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng sau 24 giờ

Mẫu siêu xe điện BYD Denza Z vừa ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu chỉ trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi chương trình đặt trước tại Trung Quốc bắt đầu ngày 13/7. Xe cũng chính thức ra mắt thị trường quốc tế tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2026 ở Anh.

Denza Z được định vị ở phân khúc xe hiệu suất cao với ba phiên bản. Tại Trung Quốc, bản Coupe có giá đặt trước từ 680.000 Nhân dân tệ, bản Spider từ 780.000 Nhân dân tệ và bản Racing dành cho đường đua có giá 1,18 triệu Nhân dân tệ.

Tại châu Âu, mẫu xe được chào bán với giá khởi điểm khoảng 142.900 bảng Anh. Hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện tạo công suất tối đa 1.180 kW (1.582 mã lực). Phiên bản Racing có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,96 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Theo công bố của hãng, Denza Z được trang bị ba công nghệ lần đầu xuất hiện trên thế giới, gồm nền tảng e3 cho phép phân bổ mô-men xoắn đến từng bánh xe, hệ thống treo DiSus-M với giảm chấn từ biến thiên có thời gian phản hồi dưới 10 mili giây và hệ truyền động tích hợp 15 trong 1 kết hợp pin Blade CTB thế hệ thứ hai, hỗ trợ sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút với công suất sạc cực đại 1.500 kW.

BYD cũng cho biết sẽ đưa Denza Z tới đường đua Nürburgring Nordschleife trong năm nay và đang đẩy mạnh đầu tư 6.000 trạm sạc siêu nhanh ở nước ngoài nhằm phục vụ chiến lược mở rộng toàn cầu.

Toyota Land Cruiser FJ cập cảng, chờ ngày bán chính thức

Lô xe Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên đã cập cảng Việt Nam sau khi Toyota Việt Nam đăng tải hình ảnh úp mở về mẫu SUV này trên kênh chính thức. Xe đã được các đại lý nhận cọc từ tháng 4/2026 và dự kiến chỉ phân phối một phiên bản 4WD 2.7 với giá khoảng 1,198 tỷ đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Toyota Land Cruiser FJ là mẫu xe nhỏ nhất trong dòng Land Cruiser, sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm cùng chiều dài cơ sở 2.580 mm.

Trang bị dành cho thị trường Việt Nam chưa được công bố, tuy nhiên phiên bản tại Thái Lan sử dụng đèn pha LED projector, đèn định vị hình chữ C, mâm hợp kim 18 inch, lốp 265/60 R18 và lốp dự phòng gắn trên cửa cốp sau theo phong cách off-road.

Nội thất 5 chỗ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng và ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Sức mạnh của Land Cruiser FJ đến từ động cơ xăng 2TR-FE 4 xi-lanh dung tích 2.7L, cho công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh 4WD.

Xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 9,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Ngoài khóa vi sai cầu sau và hệ thống treo chuyên dụng cho địa hình, mẫu SUV còn được trang bị gói an toàn với kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ HD, hỗ trợ phanh khi đỗ xe và 7 túi khí.

Freelander 8 lần đầu hé lộ khoang nội thất

Liên doanh Chery-Jaguar Land Rover đã công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Freelander 8, mẫu xe thương mại đầu tiên do hai hãng hợp tác phát triển.

Không gian cabin được định hướng theo phong cách sang trọng và rộng rãi với bố cục "hai vị trí chủ đạo", gồm ghế lái "Commander" và ghế hành khách phía trước "L·A·D·Y". Trong đó, ghế phụ có khoảng duỗi chân lên tới 1.200 mm, đủ cho người cao khoảng 1,9 m ngồi thoải mái.

Freelander 8 được trang bị màn hình toàn cảnh 8K kích thước 46,3 inch dành cho hành khách phía trước cùng màn hình điều khiển trung tâm LED 15,6 inch. Nội thất còn có các núm điều khiển bằng pha lê quang học K9 với 144 mặt cắt, hệ thống đèn viền 256 màu và các nút bấm vật lý sử dụng họa tiết Clous de Paris.

Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5.0 trên mọi phiên bản và là một trong những mẫu xe đầu tiên sử dụng chip ô tô Qualcomm Snapdragon 8397 thế hệ mới.

Về hệ truyền động, Freelander 8 phát triển trên nền tảng điện áp cao 800 V và sử dụng cấu hình hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Xe sở hữu bộ pin Freevoy dung lượng 60,331 kWh do CATL hợp tác phát triển, cho quãng đường chạy thuần điện tối đa 221 km trước khi động cơ xăng 1.5L tăng áp công suất 115 kW (khoảng 154 mã lực) hoạt động để sạc pin.

Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh 6C với công suất cực đại 350 kW, đồng thời tích hợp hệ thống điều khiển địa hình thông minh Huawei i-ATS. Freelander 8 dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.