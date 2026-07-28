Nhận định, dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar: Chủ nhà giữ mạch bất bại

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận Philippines vs Myanmar diễn ra lúc 17h ngày 28/7 (giờ Việt Nam) tại sân New Clark City Athletics, Capas (Philippines). Đây là trận ra quân của Philippines tại bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026. Trong khi đó Myanmar đã thua Malaysia 1-2 ở lượt mở màn.

Philippines bước vào giải với phong độ tốt hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội. Myanmar vừa trải qua trận đấu tốn sức trước Malaysia và phải di chuyển tới New Clark City chỉ sau ít ngày nghỉ.

Thông tin nhanh trận Philippines vs Myanmar Thời gian: 17h ngày 28/7 (giờ Việt Nam) Sân: New Clark City Athletics Stadium, Capas Giải đấu: Bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026 Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Philippines vs Myanmar

Philippines chưa thi đấu trận nào ở bảng B. Điều này giúp họ có thêm thời gian quan sát các đối thủ thi đấu ở lượt trận đầu tiên để chuẩn bị đối sách. Dù vậy, bất lợi đối với thầy trò huấn luyện viên Carles Cuadrat là họ bắt nhịp thi đấu muộn hơn đối thủ và không được tính toán quãng nghỉ.

Philippines vừa thắng Myanmar 5-1 ở trận giao hữu tháng 6/2026. (Ảnh: PFF)

Tại bảng B ASEAN Cup 2026, Thái Lan và Malaysia cùng có 3 điểm sau lượt đầu, còn Myanmar và Lào cùng thất bại. Nếu muốn cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng, Philippines cần tận dụng tốt trận đấu với Myanmar - đối thủ bị đánh giá là yếu - khi được chơi trên sân nhà.

Myanmar thất bại đầy tiếc nuối trước Malaysia ở lượt trận đầu tiên. Họ mở tỷ số từ phút thứ 10 nhưng lại để đối phương lật ngược tình thế trong vòng khoảng 5 phút ở hiệp 2.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội gần đây nghiêng về Philippines. Trong 5 lần gặp Philippines gần nhất, Myanmar không thắng, hòa 2 và thua 3. Tháng 6/2026, Philippines thắng Myanmar với tỷ số 5-1 trong trận giao hữu.

Phong độ Philippines

Philippines thắng 7, hòa 2 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Đội bóng này ghi 29 bàn ở chuỗi đó, trung bình 2,9 bàn mỗi trận. Hai chiến thắng mới nhất đều có cùng tỷ số 5-1, trước Myanmar và Guam.

Sức tấn công ổn định là điểm đáng chú ý. Philippines đã ghi bàn trong 17 trận liên tiếp. Khi đá sân nhà, họ đang có chuỗi 3 trận thắng và bất bại 8 trận gần nhất. Đây là cơ sở để đội bóng của Cuadrat chủ động đẩy nhịp sớm, nhất là khi Myanmar vừa thua và có ít thời gian hồi phục.

Dù vậy, Philippines không phải đội hình giàu kinh nghiệm. Cuadrat cho biết ông sẽ sử dụng lực lượng trẻ hơn so với giải giao hữu Tri-Nations, trong đó chỉ có 2 cầu thủ trên 30 tuổi. Điều này giúp Philippines có thêm năng lượng nhưng kinh nghiệm non kém ở đấu trường quốc tế có thể khiến họ gặp khó khi cần ứng biến ở trận ra quân.

Philippines có nhiều lợi thế trước Myanmar. (Ảnh: PFF)

Phong độ Myanmar

Myanmar thua 3 trận liên tiếp trước Malaysia, Việt Nam và Philippines. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 1 và thua 5, ghi 15 bàn nhưng thủng lưới 23 lần. Việc nhận bàn thua đều đặn khiến Myanmar khó giữ thế trận khi gặp các đội có khả năng tấn công biên tốt.

Trận gặp Malaysia cho thấy Myanmar vẫn có khả năng tạo cơ hội. HLV Jorn Andersen hài lòng với 8-9 tình huống tấn công có sức uy hiếp với đối thủ. Tuy nhiên, khả năng duy trì mối đe dọa thường xuyên và chất lượng các pha xử lý gần vòng cấm đối thủ của đội tuyển Myanmar chưa tốt.

Myanmar đã thủng lưới ở 8 trận liên tiếp. Cả 2 bàn thua của đội bóng này trước Malaysia đều đến từ tình huống cố định. Khả năng chống bóng bổng của Myanmar cũng không được đánh giá cao.

Dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar

Dự đoán Philippines - Myanmar: Đội nào thắng?

Philippines có nhiều dữ liệu ủng hộ hơn: Phong độ 8 trận bất bại, chuỗi ghi bàn dài, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt trước Myanmar. Đội chủ nhà cũng có trạng thái thể lực thuận lợi hơn khi đây mới là trận đầu tiên của họ tại giải.

Myanmar không thiếu khả năng phản công, nhưng hàng thủ đang là vấn đề lớn. Đội khách thủng lưới 23 bàn trong 10 trận gần nhất và nhận bàn thua ở 8 trận liên tiếp. Nếu Philippines duy trì được áp lực từ hai biên, Myanmar sẽ phải phòng ngự trong thời lượng dài.

Số bàn thắng có thể ở mức khá. Các trận đối đầu gần đây giữa hai đội trung bình 3 bàn mỗi trận, còn Philippines đang đạt hiệu suất ghi bàn cao trên sân nhà.

Dự đoán kết quả: Philippines 3-1 Myanmar.