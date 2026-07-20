Giá cà phê hôm nay 20/7: Robusta và Arabica ổn định

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Sáng nay (20/7), giá cà phê Robusta và Arabica chưa có biến động mới do hai sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở cửa sẽ diễn ra vào buổi chiều (theo giờ Việt Nam).

Trong tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch London tăng nhẹ 0,6% (25 USD/tấn), đạt 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,3% (10 USD/tấn), lên mức 3.829 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,2% (14 US cent/pound), xuống còn 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,9% (12,2 US cent/pound), đạt 303,8 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới sáng nay ổn định. (Ảnh: Reuters)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 20/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm trong tuần Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.877 USD/tấn +0,6% Tháng 11/2026 3.829 USD/tấn +0,3% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 320,3 US cent/pound -4,2% Tháng 12/2026 303,8 US cent/pound -3,9%

Nhận định giá cà phê

Theo Reuters, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil cho biết, hiện tượng El Niño có thể làm giảm sản lượng cà phê của Brazil tới 20% do nắng nóng cực đoan và lượng mưa thất thường làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại quốc gia trồng cà phê lớn nhất thế giới này.

Trong năm nay, Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab) dự báo sản lượng cà phê đạt mức kỷ lục 66,7 triệu bao (60 kg/bao), thuộc các loại cà phê Arabica, Robusta và Conilon.

Tuy nhiên, theo ông Celírio Inácio da Silva, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (Abic), thời tiết xấu đi dưới tác động của hiện tượng El Niño có thể làm giảm mạnh sản lượng,

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Silva chia sẻ: "Hiện chúng tôi đang nói đến mức thiệt hại từ 15% đến 20% sản lượng. Trong một năm bình thường, mức giảm này vẫn nằm trong dự báo. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, đó là tin xấu".

Mặc dù triển vọng không mấy khả quan nhưng người trồng cà phê đã chuẩn bị tốt hơn so với các đợt El Niño trước đây. Những tiến bộ công nghệ đã giúp các đồn điền cà phê chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu và cải thiện hiệu quả trồng trọt và thu hoạch.

Trong những năm gần đây, nông dân Brazil đã mở rộng hệ thống tưới tiêu và đầu tư mạnh vào công nghệ nông nghiệp nhằm giảm sự phụ thuộc vào lượng mưa, vốn ngày càng trở nên thất thường do biến đổi khí hậu.

Mặc dù vậy, các nhà sản xuất cà phê Brazil dự đoán hiện tượng El Niño sẽ gây ảnh hưởng đến chu kỳ sinh học của cây cà phê, đặc biệt là trong mùa ra hoa vào nửa cuối năm 2026.

Các chuyên gia cho biết, nắng nóng cực đoan và lượng mưa thất thường có thể gây hiện tượng ra hoa không đều và tỷ lệ đậu quả thấp.