(VTC News) -

Nếu vẫn còn phân vân giỏi Toán nên học ngành gì để dễ xin việc, có thu nhập ổn định và nhiều cơ hội phát triển, dưới đây là một số ngành học đáng tham khảo.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin luôn nằm trong nhóm ngành phù hợp với những bạn có tư duy Toán học tốt. Khi theo học ngành này, sinh viên được đào tạo về lập trình, phân tích hệ thống, dữ liệu, mạng máy tính và nhiều lĩnh vực công nghệ khác.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như: Lập trình viên phần mềm, kiểm thử phần mềm, quản trị mạng, phân tích dữ liệu, kỹ sư hệ thống hoặc quản lý dự án công nghệ...

Giỏi Toán nên theo học ngành nào? (Ảnh minh họa)

Công nghệ thông tin được xem là lĩnh vực có cơ hội việc làm rộng mở cùng mức thu nhập hấp dẫn. Theo bài đăng của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), mức lương trung bình của ngành IT - phần mềm từ 7 - 11 triệu đồng/tháng cho người mới vào nghề, từ 20 - 32,5 triệu đồng/tháng cho những ai có từ 3 năm kinh nghiệm và có thể chạm mốc 30 - 50 triệu đồng/tháng ở cấp trưởng nhóm, quản lý.

Một số trường đào tạo nổi bật gồm: Đại học Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Sư phạm Toán

Nếu yêu thích việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức, Sư phạm Toán là lựa chọn phù hợp dành cho những bạn học giỏi môn Toán.

Ngành học này đào tạo giáo viên Toán cho bậc phổ thông và đại học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể giảng dạy tại trường học, trung tâm giáo dục hoặc tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục.

Mức thu nhập của giáo viên sẽ phụ thuộc vào môi trường làm việc và kinh nghiệm chuyên môn. Với trường công lập, lương được tính theo quy định nhà nước. Trong khi đó, giáo viên tại các trường tư thục hoặc trung tâm có thể nhận mức lương khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/tháng và tăng dần theo năng lực.

Một số trường đào tạo ngành Sư phạm Toán gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm TP.HCM.

Kế toán

Kế toán là ngành học yêu cầu khả năng tính toán và tư duy logic tốt, vì vậy rất phù hợp với những bạn học chắc môn Toán.

Sinh viên ngành Kế toán sẽ được đào tạo về quản lý tài chính, kiểm toán, kế toán doanh nghiệp, thuế và phân tích số liệu tài chính. Sau khi ra trường, người học có thể làm việc ở nhiều vị trí như: Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kiểm toán viên, kiểm soát nội bộ hoặc tư vấn tài chính.

Theo bài đăng của trường Đại học Đại Nam, mức thu nhập của ngành Kế toán tương đối ổn định, dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng đối với sinh viên mới ra trường, còn ít kinh nghiệm. Nếu sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, mức lương có thể dao động từ 7 - 9 triệu đồng/tháng. Đối với kế toán có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên thì mức thu nhập sẽ dao động từ 10 – 30 triệu đồng/tháng.

Một số trường đào tạo ngành Kế toán uy tín gồm: Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM.

Tài chính ngân hàng

Nhờ tính ứng dụng cao và mức thu nhập ổn định, ngành Tài chính ngân hàng cũng là ngành học được nhiều bạn giỏi Toán lựa chọn.

Ngành học này cung cấp kiến thức về tài chính, tiền tệ, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán và quản lý rủi ro. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp hoặc các cơ quan liên quan đến kinh tế.

Theo bài đăng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, để đánh giá lương sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng mới ra trường là bao nhiêu, cần xem xét nhiều yếu tố. Mức lương cơ bản của ngành này thường dao động khoảng từ 9 đến 10 triệu đồng/tháng. So với nhiều ngành khác, lương trong lĩnh vực này được coi là khá ổn định và hấp dẫn.

Một số trường đào tạo nổi bật gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại, Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Nhiều ngành học phù hợp với người giỏi Toán

Bên cạnh các ngành trên, những bạn có thế mạnh môn Toán cũng có thể tham khảo thêm nhiều ngành học khác như: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân lực hay Phân tích dữ liệu.

Việc lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào khả năng học Toán mà còn cần phù hợp với sở thích, định hướng nghề nghiệp và mục tiêu tương lai của mỗi người.