Thi tốt nghiệp THPT 2026: Giữ ổn định, giảm áp lực và chi phí

Ngày 18/5, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Một trong những định hướng nổi bật được nhấn mạnh là tổ chức kỳ thi theo hướng “giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí” cho thí sinh, gia đình và xã hội.

Theo Chỉ thị, Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh hằng năm là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Những năm gần đây, công tác tổ chức thi và tuyển sinh được đánh giá ngày càng nghiêm túc, khách quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng giáo dục và tuyển sinh.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại như tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử, việc chấm thi tự luận ở một số địa phương chưa bảo đảm tính phân loại, hay hiện tượng tuyển sinh vượt chỉ tiêu, quy đổi điểm chưa hợp lý tại một số cơ sở đào tạo.

Chỉ thị mới của Thủ tướng yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026 theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí cho học sinh, phụ huynh.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thi với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mục tiêu là vừa bảo đảm độ tin cậy, trung thực của kỳ thi, vừa tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và phụ huynh.

Điểm đáng chú ý trong định hướng năm 2026 là việc giảm áp lực cho thí sinh thông qua việc giữ ổn định phương thức tổ chức kỳ thi, hạn chế xáo trộn lớn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để tinh giản thủ tục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp THPT dạng số và tăng cường tích hợp giấy tờ theo hướng gọn nhẹ, đơn giản. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích của kỳ thi, đồng thời công bố phương thức tuyển sinh theo hướng thống nhất, công bằng và đánh giá đúng năng lực người học.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các địa phương phải chủ động hỗ trợ học sinh trong ôn tập, đi lại, ăn ở, nhất là với học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, bảo đảm không có thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi vì khó khăn điều kiện kinh tế hay giao thông.

Ngoài ngành giáo dục, nhiều bộ, ngành cùng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Bộ Công an phụ trách bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống gian lận công nghệ cao; Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế, an toàn thực phẩm; các tập đoàn điện lực, viễn thông và bưu chính phối hợp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, điện và thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi.

Với định hướng giữ ổn định và giảm áp lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo đảm tính nghiêm túc, công bằng nhưng đồng thời tạo tâm lý nhẹ nhàng hơn cho học sinh và phụ huynh.