Thời tiết Hà Nội hôm nay 20/7: Có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33°C

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 20/7 không còn nắng gay gắt kéo dài mà chuyển sang trạng thái nhiều mây, tạo cảm giác dễ chịu hơn vào ban ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất ổn, khu vực Thủ đô có lúc xuất hiện mưa rào và dông, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trước khi ra ngoài.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động 26-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 31-33°C. Với nền nhiệt này, thời tiết vẫn khá oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đặc biệt tại các khu vực có mật độ bê tông và phương tiện giao thông lớn.

Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao kết hợp với nhiều mây khiến cảm giác nóng ẩm rõ rệt hơn. Đến chiều và tối, mưa rào có thể xuất hiện cục bộ, giúp nền nhiệt giảm nhẹ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Hà Nội hôm nay khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân cũng như hoạt động giao thông.

Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi xuất hiện dông sét, cần tránh đứng ở khu vực trống trải, gần cột điện hoặc các vật kim loại để giảm nguy cơ bị sét đánh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 20/7: Có thể có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33°C

Khuyến cáo cho người dân Hà Nội

Với hình thái thời tiết nhiều mây xen kẽ mưa rào và dông, người dân Hà Nội nên chuẩn bị ô hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Mặc dù nhiệt độ không quá cao so với những ngày nắng nóng trước đó, thời tiết vẫn duy trì trạng thái nóng ẩm. Người lao động làm việc ngoài trời cần bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và tránh làm việc liên tục trong khoảng thời gian giữa trưa để hạn chế nguy cơ mất nước và say nắng.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/7

Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, thời tiết Hà Nội hôm nay 20/7 khá thuận lợi cho các hoạt động trong ngày nếu không có mưa. Tuy nhiên, người dân vẫn cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh dông lốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.