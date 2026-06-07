Hơn 1.200 sinh viên tìm lời giải cho bài toán việc làm trong thời đại AI

(VTC News) -

Trường Đại học FPT tổ chức hội nghị FPTU Career Summit 2026 với chủ đề Forming the Future of Work tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội. Sự kiện thu hút hơn 1.200 sinh viên cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham dự.

Hội nghị quy tụ lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học FPT cùng các chuyên gia đến từ NIC, TopCV Việt Nam, LG Electronics R&D Việt Nam, JETRO, K-Market, Dentsu Redder, FPT Software, Logivan, AI Việc...

Ông Phan Trường Lâm - Phó Giám đốc Trường Đại học FPT tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Trường Lâm - Phó Giám đốc Trường Đại học FPT tại Hà Nội nhấn mạnh: "Tốc độ phát triển của AI đang ở giai đoạn rất nhanh, tác động đến tất cả các khía cạnh của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế, văn hóa, giải trí… Trường Đại học FPT sớm tích hợp AI và khuyến khích sinh viên sử dụng AI trong môi trường học tập. Sinh viên có thể dùng trực tiếp AI để hỏi đáp, tra cứu trong hơn 60 môn học, nghiên cứu chủ động với tinh thần AI First".

Theo ông Phan Trường Lâm, trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt, việc chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho thế hệ trẻ không còn là câu chuyện riêng của nhà trường mà cần sự đồng hành chặt chẽ từ doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế trong làn sóng chuyển đổi số và ứng dụng AI.

Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện.

Ông Vũ Nhật Anh - Đồng sáng lập, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Sản phẩm & Công nghệ tại TopCV Việt Nam cho biết: "Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn đứng trong top khu vực; riêng năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam cũng cao nhất trong nhóm ASEAN 6 với con số 8,02%. Việt Nam cũng đang đặt ra các mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số".

Ông cũng cho rằng kinh tế số đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực thích nghi của người lao động.

"85% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng khả năng thích nghi của lực lượng lao động là yếu tố then chốt nhất. Những gì sinh viên đang học ngày hôm nay, kinh nghiệm có được ngày hôm nay - rất có thể một vài năm sau không còn dùng được nữa".

Theo ông Vũ Nhật Anh, đây là lý do khiến các tiêu chí truyền thống như điểm GPA hay số lượng chứng chỉ không còn giữ vai trò quyết định như trước. Khả năng học hỏi và thích nghi nhanh sẽ luôn là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất.

Ông Wee Sung Yun – Tổng Giám đốc LG Electronics R&D Vietnam.

Ở góc độ nhà tuyển dụng, bà Tô Thị Loan - Giám đốc Tuyển dụng tại Vinsmart Future cho rằng thị trường lao động bước sang giai đoạn mới khi AI trở thành công cụ phổ biến trong công việc.

Trong khi đó, ông Wee Sung Yun – Tổng Giám đốc LG Electronics R&D Vietnam nhấn mạnh vai trò của con người trong thời đại AI. Dẫn lời Giáo sư Karim Lakhani (Trường Kinh doanh Harvard), ông cho biết: "Trí tuệ nhân tạo sẽ không thay thế con người nhưng con người có trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người không có trí tuệ nhân tạo".

Theo ông, những giá trị như sáng tạo, đổi mới, tư duy phản biện, giao tiếp dựa trên sự đồng cảm và khả năng đưa ra quyết định có đạo đức vẫn là những năng lực khó có thể thay thế.

Bà Trần Thị Bích Ngọc - Giám đốc Vận hành Sản phẩm, AIViec nhận định: "3 kỹ năng gần như xuất hiện 100% trong yêu cầu tuyển dụng hiện nay mà người trẻ cần chuẩn bị là: Giao tiếp, Giải quyết vấn đề và Kỹ năng tự học".

Tại phiên thảo luận chuyên sâu, các diễn giả cũng chia sẻ nhiều góc nhìn về sự thay đổi của thị trường lao động trong các lĩnh vực công nghệ, logistics, marketing và sản xuất dưới tác động của AI.

Các sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các gian hàng tuyển dụng.

Khép lại chương trình, hơn 1.200 sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các gian hàng tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm.

Hoàng Mai Phương, sinh viên K18 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện cho biết: "Em biết rõ hơn về những kỹ năng mà doanh nghiệp đang ưu tiên cũng như cơ hội nghề nghiệp tương lai. Đặc biệt, em có cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp".

Theo đại diện Trường Đại học FPT, FPTU Career Summit là một trong nhiều hoạt động được triển khai nhằm giúp sinh viên tiếp cận sớm với thị trường lao động, tăng cường kỹ năng thích ứng, tư duy phản biện và khả năng làm việc cùng AI trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.