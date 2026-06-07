Tin thế giới nổi bật trong ngày 7/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 7/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Nga tuyên bố đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái của Ukraine, Mỹ được cho là xem xét sử dụng tài sản bị đóng băng của Iran để hỗ trợ các đồng minh vùng Vịnh, tranh cãi quanh tác động của việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với thị trường năng lượng, phán quyết của tòa án Mỹ về các biện pháp hạn chế nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump và vụ xả súng gần một lễ hội tại bang Ohio.

Nga tuyên bố đánh chặn 339 máy bay không người lái Ukraine

Ngày 7/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã đánh chặn và phá hủy 339 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trong khoảng 13 giờ tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moskva.

Theo thông báo đăng trên Telegram, các vụ đánh chặn được ghi nhận tại 13 khu vực cùng vùng Biển Đen trong khoảng thời gian từ 7h đến 20h (giờ địa phương).

Khói đen bốc lên sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Nga. (Ảnh: Reuters)

Các khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ miền trung nước Nga tới các vùng Leningrad và Pskov ở phía tây bắc.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không nhiều lần được kích hoạt để ứng phó với các đợt tấn công, trong đó riêng thủ đô ghi nhận ít nhất 14 UAV bị bắn hạ.

Một số sân bay tại Nga phải tạm thời đình chỉ khai thác để bảo đảm an toàn hàng không. Thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen được cho là đã ban hành nhiều lệnh tạm dừng hoạt động bay trong ngày.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Nga cho rằng hiện chưa có điều kiện phù hợp cho đối thoại cấp cao.

Mỹ cân nhắc sử dụng tài sản Iran bị đóng băng hỗ trợ đồng minh vùng Vịnh

Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét phương án chuyển hướng sử dụng tài sản bị đóng băng của Iran nhằm hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực.

Ảnh cháy tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả-rập Xê Út.

Theo các nguồn tin, Bộ Tài chính Mỹ đang đánh giá khả năng huy động các nguồn lực hiện có để phục vụ hoạt động khôi phục những thiệt hại liên quan tới các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tại khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran tiếp tục gặp khó khăn, khi Iran yêu cầu được tiếp cận trở lại một phần tài sản bị phong tỏa như điều kiện để đạt được thỏa thuận lâu dài.

Phía Iran cho rằng đây là nguồn tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tehran và cần được giải ngân theo lộ trình rõ ràng nếu tiến trình đàm phán đạt kết quả.

Nga nhận định các công ty năng lượng Mỹ hưởng lợi từ căng thẳng tại Hormuz

Ngày 6/6, Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga Igor Sechin nhận định các công ty năng lượng Mỹ đang hưởng lợi lớn từ nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Sechin cho rằng việc gây sức ép đối với tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đang làm thay đổi cán cân thị trường theo hướng có lợi cho các nhà sản xuất Mỹ.

Theo ông Sechin, căng thẳng kéo dài không chỉ khiến giá năng lượng biến động mà còn có thể thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế trong dài hạn. Mỹ hiện vẫn là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, tiếp theo là Saudi Arabia và Nga.

Tòa án Mỹ bác bỏ hạn chế nhập cư của chính quyền Trump

Ngày 5/6, Thẩm phán liên bang Mỹ John McConnell phán quyết rằng các hạn chế do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với việc xử lý hồ sơ tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia là không phù hợp với pháp luật.

Trong phán quyết dài 135 trang, thẩm phán McConnell cho rằng các chính sách của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) khiến nhiều người nhập cư rơi vào tình trạng pháp lý thiếu ổn định trong thời gian dài.

Một văn phòng của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ở TP.New York (Mỹ)

Chính quyền Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc thông qua thủ tục kháng cáo.

Xả súng gần lễ hội ở Mỹ, nhiều người bị thương

Một vụ nổ súng xảy ra gần Lễ hội Old West End tại thành phố Toledo, bang Ohio (Mỹ), khiến nhiều người bị thương và buộc lực lượng chức năng triển khai chiến dịch truy tìm nghi phạm.

Theo cảnh sát Toledo, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 (giờ địa phương). Nhiều nạn nhân đã được đưa tới các cơ sở y tế lân cận để điều trị.

Khu vực xảy ra vụ việc tại Toledo, bang Ohio. (Ảnh: CNN)

Các nhân chứng cho biết họ đang tham gia lễ hội thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng, khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy. Nhà chức trách hiện chưa công bố số lượng thương vong cũng như động cơ vụ việc. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.