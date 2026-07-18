Trực tiếp bóng đá Pháp vs Anh 4h ngày 19/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Pháp và Anh bắt đầu lúc 4h ngày 19/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Anh mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình của Pháp và Anh (xuất phát, dự bị) được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (2h30 ngày 19/7).

Thông tin trận đấu Pháp vs Anh (4h ngày 19/7)

Trận Pháp vs Anh tranh hạng 3 World Cup 2026 diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami Gardens (Florida, Mỹ). Đây là trận đấu thứ 103 của giải và cũng là lần ra sân cuối cùng của hai đội tại World Cup năm nay.

Trọng tài người Venezuela Jesús Valenzuela điều hành trận đấu. Hai trợ lý Jorge Urrego và Tulio Moreno cũng mang quốc tịch Venezuela, trong khi trọng tài người Morocco Jalal Jayed đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Anh của Opta nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps. Pháp thắng 50,7% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Anh đạt 25,6%, còn tỷ lệ hòa là 23,7%.

Đội tuyển Pháp đấu với Anh trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Đây là lần thứ tư Pháp và Anh chạm trán tại World Cup. Anh thắng 2-0 năm 1966 và 3-1 năm 1982, trong khi Pháp vượt qua Tam sư với tỷ số 2-1 ở tứ kết World Cup 2022.

Tính trên mọi đấu trường, Anh thắng 17 trong 32 lần gặp Pháp. Les Bleus thắng 10 trận, hai đội hòa 5 lần. Tuy nhiên, Pháp chỉ thua một trong 9 cuộc đối đầu gần nhất, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa.

Anh từng hai lần góp mặt trong trận tranh hạng ba World Cup nhưng đều thất bại, trước Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018. Pháp có 2 chiến thắng trong 3 lần tranh huy chương đồng, lần lượt trước Tây Đức năm 1958 và Bỉ năm 1986.

Kylian Mbappe bước vào trận đấu với 8 bàn thắng, ngang Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Harry Kane và Jude Bellingham cùng có 6 bàn. Mbappe cũng đang sở hữu 20 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ kém một bàn so với Messi.