Messi lần đầu lộ diện sau chung kết World Cup 2026

(VTC News) -

Sau nhiều ngày gần như không xuất hiện trước công chúng sau trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi có mặt trên khán đài sân vận động Antonio Di Giacomo để theo dõi trận đấu của Leones FC cùng con trai Mateo vào ngày 25/7. Đây là câu lạc bộ thuộc sở hữu của gia đình anh.

Messi mặc áo khoác đen, trùm kín mũ và cầm trên tay bình mate quen thuộc. Anh lặng lẽ theo dõi trận đấu giữa Leones FC và Central Cordoba de Rosario thuộc vòng 21 giải Primera C Metropolitana. Siêu sao người Argentina ngồi trên khán đài cùng cậu con trai Mateo và không có bất kỳ phát biểu nào với truyền thông.

Leones FC là dự án bóng đá của gia đình Messi. Câu lạc bộ hiện do anh trai của số 10 Argentina là Matias Messi làm chủ tịch. Em gái Maria Sol Messi cùng cháu trai Tomas Matias Messi cũng tham gia ban lãnh đạo.

Messi lần đầu xuất hiện công khai sau trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: X)

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife hôm 20/7, Messi âm thầm rời Mỹ bằng chuyên cơ riêng. Ngôi sao 39 tuổi dành những ngày nghỉ bên gia đình tại thành phố Rosario trước khi xuất hiện trở lại trước công chúng.

Trước đó, Messi chỉ lên tiếng 1 lần sau thất bại ở chung kết World Cup bằng bức thư gửi người hâm mộ Argentina. Đội trưởng "Albiceleste" thừa nhận thất bại khiến toàn đội vô cùng đau đớn nhưng vẫn tự hào về hành trình đã trải qua.

"Nỗi đau thật lớn và vết thương này cần thời gian để chữa lành. Tôi cũng trân trọng tất cả những điều tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi lời chúc mừng và tin nhắn. Một lần nữa, chúng ta đã đoàn kết như một quốc gia và cùng nhau chia sẻ niềm tự hào to lớn khi là người Argentina", Messi viết, đồng thời gửi lời chúc mừng tới nhà vô địch Tây Ban Nha.

Ít ngày trước, tiền vệ Leandro Paredes tiết lộ Messi đã có quyết định về tương lai ngay trước trận chung kết. "Thật đau lòng, bởi trong suốt World Cup, chúng tôi đều không muốn ngày đó đến. Tôi nghĩ anh ấy đã đưa ra quyết định rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng của mình với tuyển Argentina. Hy vọng là không phải vậy, hy vọng anh ấy có thể tiếp tục thi đấu", Paredes nói.

Đến nay, Messi vẫn chưa chính thức xác nhận liệu anh có tiếp tục khoác áo đội tuyển Argentina hay không. Vì vậy, những chia sẻ từ Paredes càng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng trận chung kết World Cup 2026 có thể đã là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến siêu sao 39 tuổi thi đấu cho "Albiceleste".