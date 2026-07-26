Đức: Ô tô lao vào đám đông ở Berlin, 1 người chết, nhiều nạn nhân nguy kịch

(VTC News) -

Theo Reuters, ít nhất 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trong đó một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo cảnh sát Berlin, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h (giờ địa phương) tại công viên Tiergarten, gần Cổng Brandenburg. Chiếc xe màu trắng lao vào nhiều người trước khi đâm vào cây và dừng lại. Người phát ngôn cảnh sát cho biết khi lực lượng chức năng có mặt, trên xe không có người, nên giới điều tra đang khẩn trương truy tìm tài xế hoặc những người liên quan.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường sau khi chiếc ô tô đâm vào đám đông tại công viên Tiergarten, Berlin, Đức khiến nhiều người bị thương. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát chưa công bố loại phương tiện gây án. Tuy nhiên, báo Bild dẫn lời một nhân chứng cho biết đó là chiếc xe tải nhỏ (van) và người lái xe bỏ trốn. Vụ việc xảy ra khi hàng trăm nghìn người đang tập trung tại Berlin để tham gia lễ diễu hành Christopher Street Day - một trong những sự kiện thường niên lớn nhất châu Âu của cộng đồng LGBTQ+. Sau vụ việc, ban tổ chức đã hủy chương trình.

Nhiều xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát được điều động đến hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân và phong tỏa khu vực.

Thị trưởng Berlin Kai Wegner phát biểu với giới truyền thông sau khi cuộc diễu hành Ngày tự hào đường phố Christopher hàng năm của Berlin bị hủy bỏ. (Ảnh: Reuters)

Christopher Street Day được tổ chức hằng năm tại Berlin nhằm tưởng niệm cuộc bạo loạn Stonewall năm 1969 ở New York - sự kiện được xem là cột mốc của phong trào đấu tranh vì quyền của cộng đồng LGBTQ+.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Berlin vào năm 1979, sự kiện này hiện trở thành một trong những hoạt động văn hóa - xã hội lớn của thành phố, kết hợp giữa diễu hành, các hoạt động văn hóa và lời kêu gọi thúc đẩy bình đẳng, hòa nhập và chống phân biệt đối xử.

Cảnh sát chưa xác định động cơ vụ việc, đồng thời đang tiếp tục điều tra để làm rõ liệu đây là một vụ tai nạn hay hành vi tấn công có chủ đích.