Xe tải đâm xe buýt đang đỗ ở Pakistan, 17 người thiệt mạng

Giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt chở khách đang di chuyển từ Swat đến Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng lại bên vệ đường. Khi các hành khách bước ra khỏi xe và đang đứng chờ gần đó, một chiếc xe tải nhỏ đã mất lái, lao thẳng vào đám đông và chiếc xe buýt đang đỗ.

Ông Bilal Ahmad Faizi, một nhân viên cứu hộ cho biết ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ tại bệnh viện địa phương - nơi tiếp nhận các nạn nhân - cũng đã xác nhận số ca tử vong nói trên.

Nhiều hành khách trong chuyến đi đang trên đường trở về nhà trước thềm lễ Eid, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hồi giáo.

Các vụ tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra tại Pakistan do việc thực thi luật giao thông còn lỏng lẻo, tình trạng chạy quá tốc độ, tiêu chuẩn an toàn đường bộ kém và lái xe ẩu.