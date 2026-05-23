Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo Nghề Campuchia: Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe chở công nhân trên Quốc lộ 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng (8 nữ công nhân), 9 người bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Bộ Lao động Campuchia)

Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, nằm ở phía Đông Nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ an sinh xã hội quốc gia (NSSF), Sở Lao động và Đào tạo nghề cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên.

Công tác thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn.

Bộ Lao động và Đào tạo Nghề cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân bị thiệt mạng; đồng thời khẳng định những người gặp nạn sẽ nhận được các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Campuchia, các xe chở công nhân phần lớn đều là xe hoán cải từ xe tải hoặc xe cải tiến từ xe chở khách cũ để tăng số lượng hành khách chuyên chở. Do vậy, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các xe chở công nhân thường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.