Bộ Công Thương phát động cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10

Cụ thể, vòng thi trực tuyến chính thức khởi động từ 10h ngày 25/5/2026 đến 10h ngày 31/5/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại địa chỉ dms.gov.vn.

Vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12/6/2026 tại Hà Nội.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn hướng tới xây dựng nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10" trên phạm vi toàn quốc.

Đối với vòng thi trực tuyến, thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ www.dms.gov.vn. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi của Ban Tổ chức và có đáp án câu hỏi mở chính xác hoặc gần nhất với kết quả được ghi nhận trên hệ thống thi trực tuyến.

Kết quả vòng thi trực tuyến dự kiến được công bố vào 10h ngày 1/6/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho phần thi trực tuyến gồm: 1 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12/6/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các đội thi đã đăng ký tham dự theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành.

Không chỉ là sân chơi kiến thức, vòng thi trực tiếp còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn giao lưu, lan tỏa các thông điệp về tiêu dùng xanh, giao thông xanh và trách nhiệm cộng đồng trong sử dụng năng lượng sạch.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho vòng thi trực tiếp gồm: 1 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 1 Giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng; 1 Giải Ba trị giá 7.000.000 đồng; 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham dự chương trình và trả lời đúng các câu hỏi giao lưu tại vòng thi trực tiếp.

Thông qua nội dung thi ngắn gọn, dễ tiếp cận, cuộc thi sẽ cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về xăng sinh học E10 như đặc tính nhiên liệu, lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng, khả năng tương thích với phương tiện giao thông cũng như các chủ trương, chính sách thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, cuộc thi còn hướng tới lan tỏa các thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên cả nước.

Xăng E10 là gì?

E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Ethanol chủ yếu được sản xuất từ nguyên liệu sinh học như sắn, mía, ngô... nên được xem là nhiên liệu tái tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát triển giao thông xanh, E10 đóng vai trò như một giải pháp khả thi. Loại nhiên liệu này tận dụng được hạ tầng phương tiện hiện có, và tác động tích cực với môi trường.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi sang bán xăng sinh học E10.

Đặc tính của xăng E10 RON 95-III là lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn một đơn vị nhiên liệu (nhiệt trị) thấp hơn xăng khoáng. Đây cũng là lý do khiến không ít người tiêu dùng lo ngại xe dùng loại xăng này sẽ tiêu hao nhiên liệu hơn so nhiên liệu khoáng.

Xe nào dùng được xăng E10?

Tại Việt Nam, giới chuyên môn và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết phần lớn phương tiện đang lưu hành có thể sử dụng xăng E10 RON 95-III.

Năm ngoái, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tổng hợp dữ liệu từ 5 hãng thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki. Kết quả cho thấy hầu hết các dòng xe máy hiện nay đều có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không cần thay đổi về kỹ thuật.

Cụ thể, 4 hãng Honda, Yamaha, Piaggio và SYM xác nhận toàn bộ các đời xe đều tương thích với xăng E10. Trong khi đó Suzuki cho biết đa số sản phẩm tương thích, trừ một số dòng xe cũ (gồm Viva, Smash, Amity...) sản xuất từ năm 2000 trở về trước.

Nếu nhiên liệu bị lẫn tạp chất, sai tỷ lệ trong khâu phối trộn... chất lượng xăng E10 có thể bị ảnh hưởng và dẫn tới hiện tượng như khó nổ máy, hao nhiên liệu hay giảm tuổi thọ động cơ. Vì thế, với các dòng xe quá cũ, xe cổ, độ chế hệ thống nhiên liệu... người dùng nên kiểm tra theo khuyến cáo từ hãng trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Tại Việt Nam, hầu hết các nhà sản xuất ôtô, xe máy khuyến cáo xe có thể vận hành tốt với xăng E10 với điều kiện nguồn cung đạt chuẩn.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.

Thực tế, từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Đơn cử, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10 và ngừng bán xăng khoáng.