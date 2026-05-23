Iran cân nhắc đề xuất hòa bình, cáo buộc Mỹ đưa ra 'yêu cầu quá đáng'

(VTC News) -

Ngày 23/5, truyền thông Iran đưa tin Tehran cáo buộc Washington đưa ra "những yêu cầu quá đáng", trong khi báo cáo của truyền thông Mỹ nêu lên khả năng nước này đang cân nhắc cuộc tấn công mới và nhà lãnh đạo Iran đang xem xét đề xuất hòa bình mới nhất.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đến Tehran vào 22/5 và gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào đêm muộn để thảo luận về “những nỗ lực và sáng kiến ​​ngoại giao mới nhất nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa”.

Người Iran mang theo quốc kỳ tham gia mít tinh tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo chuyến thăm này không có nghĩa là “chúng ta đã đạt đến bước ngoặt hay tình thế quyết định”, vẫn còn những bất đồng “sâu sắc và rộng khắp”.

Ông Baqaei nhấn mạnh thêm phái đoàn từ Qatar cũng có cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Iran cùng ngày.

“Trong những ngày gần đây, nhiều quốc gia - cả trong và ngoài khu vực đều cố gắng giúp chấm dứt xung đột… Tuy nhiên, Pakistan vẫn là bên trung gian chính thức”, ông Baqaei nói.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar - những người đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải giữa các bên đã bay tới Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Iran. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày này, dự kiến hai bên ​​sẽ thảo luận về những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Việc tướng lĩnh quân đội Pakistan đến Tehran để tăng cường nỗ lực hòa giải, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thay đổi kế hoạch bỏ lỡ đám cưới con trai để ở lại Washington vì "những vấn đề chính phủ", làm dấy lên suy đoán tình hình ở Trung Đông đã bước vào giai đoạn nhạy cảm.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rằng Tehran vẫn tham gia vào tiến trình ngoại giao bất chấp “những hành động phản bội ngoại giao và gây hấn quân sự liên tục chống lại Iran cùng với những lập trường mâu thuẫn và yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại” từ phía Mỹ.

Trong khi nhiều hãng truyền thông Mỹ và thế giới như Axios và CBS News đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc cuộc tấn công vào Iran dù cả hai đều cho biết quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Các quan chức Mỹ nhiều lần nêu lên khả năng sẽ có những hành động quân sự mới chống lại Iran nếu không đạt được thỏa thuận, với việc Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu bên lề hội nghị của NATO tại Thụy Điển rằng có "một số tiến triển" hướng tới giải pháp hòa bình nhưng "mọi thứ vẫn chưa hoàn tất".