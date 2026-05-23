Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

Tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt diện rộng

Hôm nay 23/5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây, miền Bắc bước vào ngày đầu tiên của đợt nắng nóng diện rộng, trời oi bức, ngột ngạt, đặc biệt vào trưa và đầu giờ chiều. Không chỉ miền Bắc, các tỉnh ở miền Trung cũng nắng nóng gay gắt, độ ẩm trong không khí giảm thấp.

Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 22/5. (Nguồn: NCHMF)

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ lúc 13h ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37,3 độ; Sơn Tây (Hà Nội) 37,7°C; Láng (Hà Nội) 37,6°C... Đây là những điểm nắng nóng nhất trên cả nước ở thời điểm này.

Trong hai ngày tới, miền Bắc và miền Trung bước vào chuỗi ngày đỉnh điểm nắng nóng. Trên một vùng đất rộng lớn từ Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C, độ ẩm trong không khí phổ biến 40-45%.

Trong đó, ngày 25/5, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, cường độ nắng nóng gia tăng hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Ngoài ra, trong hai ngày 24-25/5, miền Đông Nam Bộ duy trì hình thái nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Vào những ngày cuối tháng 5, do hình thế chi phối thời tiết thay đổi nên nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng gay gắt này ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27-28/5, Trung Bộ đến khoảng 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến 27/5.

Các ngưỡng nhiệt trên được đo trong lều khí tượng, so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, trong 4 ngày 24-27/5, Hà Nội tăng nhiệt và bước vào chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới ngưỡng 38°C. Trong đó, ngày 26/5 được nhận định là ngày nóng nhất trong đợt này tại Hà Nội khi nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 39°C, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Nền nhiệt độ cao kéo dài ảnh hưởng đến sức khoẻ người già, trẻ nhỏ, đặc biệt người lao động ngoài trời. Ngoài ra, ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hoả hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ban ngày oi bức nhưng ban đêm, nhiệt độ xu hướng giảm nhanh, thấp nhất 29-30°C. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng như chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân.

Ngày 28/5, nắng nóng gay gắt kết thúc ở Hà Nội, khu vực này tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 35°C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29°C. Trời mưa giúp giải nhiệt nhưng mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa rào và dông duy trì ở Hà Nội trong hai ngày 29-30/5, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, cao nhất 32°C, thấp nhất 26°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C. Nhiệt độ thấp nhất cũng có xu hướng tăng nhẹ lên mức 27°C.