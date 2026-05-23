Hà Nội: Thu phí điện tử không dừng toàn bộ bãi đỗ xe từ ngày 1/7

Theo kế hoạch, toàn bộ điểm trông giữ và bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố phải triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý và thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng từ thời điểm trên. Đối với các bến xe, bến loại 1 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, trong khi bến loại 2 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

UBND TP Hà Nội cho biết việc triển khai đồng bộ công nghệ trong trông giữ xe nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng tính minh bạch về doanh thu, giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và từng bước hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh của thành phố.

Hà Nội triển khai thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ bãi đỗ xe từ ngày 1/7/2026.

Trong lộ trình dài hạn, trước ngày 31/12/2030, Hà Nội sẽ hoàn thành việc rà soát tổng thể các bãi đỗ và điểm trông giữ xe tạm thời, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, giải pháp trọng tâm là Xây dựng Đề án tổng thể quản lý, phát triển giao thông tĩnh. Hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị cho các đơn vị quản lý, vận hành chủ đầu tư tham gia chuyển đổi mô hình thu phí không dừng. Tổ chức triển khai thực hiện quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định; Rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe. Xây dựng quy định về việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe.

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin bãi đỗ, điểm đỗ xe tập trung. Cập nhật danh sách, tình trạng các điểm đỗ, bãi đỗ xe đã triển khai ứng dụng công nghệ trong thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe trên ứng dụng iHaNoi, VneID.

Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền về Kế hoạch triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ. Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát điểm thu phát sóng đảm bảo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu khi triển khai ứng dụng công nghệ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với toàn bộ các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe đang hoạt động trên địa bàn quản lý (bao gồm bãi đỗ lòng đường, hè phố; bãi đỗ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, chung cư, khu đô thị, bãi đất trống…).

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị cho các đơn vị quản lý, vận hành, chủ đầu tư tham gia chuyển đổi mô hình thu phí không dừng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế Thành phố Hà Nội, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Công an Thành phố phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Thành phố đảm bảo quy định thu phí không dùng tiền mặt tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe; Nghiên cứu các quy định, hình thức xử phạt qua kiểm tra trực tiếp, qua xử phạt bằng công nghệ.