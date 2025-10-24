(VTC News) -

Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Văn bản số 10032/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ.

Theo nội dung công văn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Công an thành phố; UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND thành phố giao về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện và công tác quy hoạch, đầu tư và quản lý hệ thống giao thông tĩnh.

TP Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thành phố theo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ. Kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ngành thành phố, địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; nâng cao ý thức chấp hành của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, ngăn ngừa tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm nơi trông giữ phương tiện, kinh doanh hoặc sử dụng không đúng quy định. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị.