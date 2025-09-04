Hà Nội xoá sổ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu trước 30/10

(VTC News) -

Liên quan vụ cháy bãi giữ xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

Cụ thể, Sở Xây dựng giao phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Đơn vị này được giao rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông để tham mưu UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9/2025 đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Sở Xây dựng giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, bảo trì đường bộ, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác.

Bên cạnh đó, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật.

Khoảng 500 xe máy cháy rụi tại bại giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Đơn vị này phải chịu trách nhiệm nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ; báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 15/9.

Ban duy tu cũng có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép...

Phòng Tài chính - Đầu tư có trách nhiệm rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh, báo cáo UBND thành phố để đưa vào kế hoạch bố trí vốn trung hạn và danh mục kêu gọi đầu tư hàng năm.