ACB giảm đến 2%/năm lãi vay cho hộ kinh doanh

Giải pháp này nhằm chia sẻ áp lực chi phí vốn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm kinh doanh cuối năm khi nhu cầu xoay vòng dòng tiền gia tăng.

Theo đó, khách hàng chỉ cần đăng ký ACB làm tài khoản chính nhận doanh thu bán hàng hằng ngày. Doanh thu tập trung về tài khoản càng nhiều, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao và mức lãi suất vay cho kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động điều chỉnh giảm. Cơ chế này giúp hộ kinh doanh tận dụng chính dòng tiền vận hành để tối ưu chi phí tài chính, không cần mở thêm sản phẩm hay thực hiện thủ tục phức tạp.

Nhiều hộ kinh doanh lựa chọn “Giảm lãi suất vay tự động” để giảm áp lực tài chính.

Toàn bộ quá trình đăng ký và theo dõi ưu đãi được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, đảm bảo minh bạch và thuận tiện. Khách hàng vẫn chủ động sử dụng dòng tiền cho nhập hàng, thanh toán chi phí, trả lương trong khi mức ưu đãi lãi suất được áp dụng tự động theo từng kỳ vay.

Bên cạnh đó, chương trình còn đi kèm nhiều quyền lợi thiết thực như miễn phí trả nợ trước hạn cho một số sản phẩm vay, giảm phí thẩm định tài sản và quy trình thủ tục đơn giản, nhanh gọn – những hỗ trợ nhỏ nhưng tạo khác biệt rõ rệt với nhóm kinh doanh luôn phải tính toán kỹ từng khoản chi.

Để tìm hiểu thêm về chương trình “Giảm lãi suất vay tự động”, khách hàng tham khảo tại https://acb.com.vn/vay-von/giam-lai-vay-tu-dong hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247