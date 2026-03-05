Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi

(VTC News) -

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ việc Malaysia bị cáo buộc gian lận nhập tịch cầu thủ. Quyết định này không chỉ khiến bóng đá Malaysia đối mặt với hàng loạt án phạt nặng mà còn mở ra lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trước mắt, 7 cầu thủ kể trên chắc chắn không được ra sân cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tháng 3 tới tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong trận lượt đi, sự góp mặt của nhóm cầu thủ nhập tịch gian lận tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa 2 đội, trực tiếp khiến đội tuyển Việt Nam thất bại 0-4.

Tuyển Việt Nam lại là đội hưởng lợi lớn nhất từ quyết định của CAS. (Ảnh: AFC)

Sau khi CAS tạm đình chỉ án phạt để chờ phán quyết, cầu thủ Gabriel Palmero - một trong 7 cầu thủ dùng hồ sơ giả để nhập quốc tịch Malaysia - bày tỏ mong muốn được ra sân đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về. Tuy nhiên, theo quyết định cuối cùng của CAS hôm nay, điều này không được phép xảy ra.

Phán quyết cuối cùng từ CAS đã bác bỏ lập luận của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Tòa xác nhận hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ từng thi đấu cho tuyển Malaysia là không hợp lệ, đồng thời khẳng định đội bóng này đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Phán quyết của CAS cũng đồng nghĩa với việc khẳng định Malaysia đã giả mạo giấy tờ nhập tịch để 7 cầu thủ nói trên ra sân trái phép trong các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam.

Với kết luận này, 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bị cấm thi đấu cho tuyển Malaysia, đồng thời các kết quả trận đấu có liên quan sẽ phải xem xét lại theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Do vòng loại Asian Cup do AFC quản lý, tổ chức này sẽ căn cứ vào phán quyết của CAS để đưa ra quyết định cuối cùng về kết quả các trận đấu. Theo quy định hiện hành, những trận đấu mà Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ sẽ bị xử thua 0-3.

Điều đó đồng nghĩa chiến thắng 4-0 trước Việt Nam trước đây sẽ bị hủy bỏ và chuyển thành Việt Nam thắng 3-0, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành thêm ba điểm quan trọng.

Không chỉ vậy, Malaysia cũng sẽ bị xử thua Nepal với tỉ số 0-3. Với việc mất toàn bộ điểm số từ các trận đấu này, đội bóng Malaysia gần như chắc chắn bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam lại là đội hưởng lợi lớn nhất từ quyết định này. Nếu Malaysia bị loại khỏi giải, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027.

Khi đó, trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia giữa Việt Nam và Malaysia dự kiến diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường nhiều khả năng cũng sẽ không cần tổ chức, bởi cục diện bảng đấu gần như đã được định đoạt sau phán quyết của CAS.