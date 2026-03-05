Loạt ảnh 'trai quê' thời chưa nổi tiếng của Mai Tài Phến gây sốt

(VTC News) -

Trong loạt hình này, Mai Tài Phến xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, làn da ngăm và gu ăn mặc khá đơn giản.

Nam diễn viên Mai Tài Phến từng có vẻ ngoài gầy gò, làn da ngăm.

Qua thời gian, ở chàng trai này có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Chăm chỉ tập gym và đầu tư hơn cho phong cách ăn mặc, Mai Tài Phến dần trở thành hình mẫu mỹ nam lịch lãm với thân hình săn chắc và gương mặt đậm chất điện ảnh.

Điểm đặc trưng của anh là má lúm đồng tiền duyên dáng, giúp vẻ ngoài càng thêm cuốn hút. Dù từng có giai đoạn tăng cân, ngoại hình xuống sắc, song vẻ nam tính và phong thái điềm tĩnh vẫn khiến anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Anh có gu ăn mặc khá đơn giản.

Mai Tài Phến sinh năm 1991 tại Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau), trong một gia đình làm kinh doanh nên có cuộc sống khá ổn định từ nhỏ. Ngay từ khi còn đi học, anh đã gây chú ý bởi chiều cao nổi bật và tính cách thân thiện. Tuy nhiên, trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, nam diễn viên có vẻ ngoài khá mộc mạc, thậm chí từng bị bạn bè trêu là "gầy như cò hương”.

Ít ai biết rằng ban đầu Mai Tài Phến dự định theo đuổi nghề kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh nộp hồ sơ vào trường đào tạo kiến trúc với mong muốn làm việc trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, sau đó anh nhận ra bản thân có niềm đam mê với diễn xuất nên quyết định rẽ hướng sang thi Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Chính quyết định vào phút chót này đã mở ra con đường nghệ thuật cho chàng trai.

Mai Tài Phến tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành diễn xuất.

Mai Tài Phến tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành diễn xuất. Tuy vậy, con đường sự nghiệp của anh không hề thuận lợi ngay từ đầu. Có thời gian dài, nam diễn viên loay hoay tìm cơ hội, chấp nhận đóng vai phụ, vai quần chúng và tham gia diễn kịch để tích lũy kinh nghiệm.

Bước ngoặt đến khi anh giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2017 với phần thể hiện ấn tượng, nhận được điểm số tuyệt đối từ ban giám khảo. Sau đó, Mai Tài Phến dần được chú ý hơn khi xuất hiện trong MV Em gái mưa của Hương Tràm và đặc biệt là MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm.

Năm 2019, anh tiếp tục hợp tác với Mỹ Tâm trong bộ phim điện ảnh Chị trợ lý của anh do nữ ca sỹ làm đạo diễn và đóng vai chính. Những cảnh diễn thân mật trong phim khiến hai người vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Về phía mình, Mai Tài Phến từng cho biết anh luôn xem Mỹ Tâm như một thần tượng lớn.

Sự hợp tác với Mỹ Tâm giúp tên tuổi Mai Tài Phến đến gần hơn với công chúng.

Kể từ đó, khán giả liên tục chứng kiến sự xuất hiện song hành của họ tại các sự kiện lớn nhỏ. Nam diễn viên đồng hành với đàn chị suốt nhiều ngày đi diễn và tham gia các sự kiện giải trí.

Dù có nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, họ luôn nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mỹ Tâm từng nói thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, chu đáo, hiểu chuyện, đem lại nguồn năng lượng tích cực, khiến cô luôn thấy thoải mái khi ở cạnh.

Mỹ Tâm đồng hành với Mai Tài Phến trong dự án điện ảnh "Tài".

Đầu năm 2026, Mỹ Tâm tiếp tục đồng hành với Mai Tài Phến trong phim điện ảnh "Tài". Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp trên màn ảnh rộng của họ sau 7 năm. Lần này, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Mai Tài Phến là đạo diễn. Nói về dự án này, Mai Tài Phến dành lời cảm ơn cho Mỹ Tâm vì đã giúp anh học cách giữ bình tĩnh, vượt trở ngại khi lần đầu làm phim điện ảnh.