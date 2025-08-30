Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

17:02 30/08/2025 Tin nhanh 24h
Trưa 30/8, bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.
Dầm cầu bị khói ám đen.
Sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu bị bong tróc, trơ khung sắt.
Đến 14h, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.