Nước ngập chưa kịp rút, nhà xưởng ở Hà Nội lại bốc cháy dữ dội

(VTC News) -

0h12 ngày 28/8, nhận tin cháy tại nhà xưởng chia thành nhiều ki ốt trên đường Tân Triều Mới (phường Thanh Liệt, Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức có mặt, triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đáng chú ý, sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực xảy ra cháy vẫn ngập 0,3 - 0,5m nên việc chữa cháy gặp khó khăn. Đồng thời, bên trong xưởng có nhiều chất cháy nên tốc độ lan nhanh.

Nước ngập nửa bánh xe cứu hoả.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin, nhận định đám cháy có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động 2 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị và 60 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường.

Cùng với đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động ca trực trung tâm, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào trong.

Tại hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Cảnh sát huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và sự hỗ trợ của người dân, đến khoảng 00h53, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH khống chế đám cháy. Đến khoảng 1h12, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, các đơn vị tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện xây dựng.

Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn mét vuông các công trình và nhà dân lân cận.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.