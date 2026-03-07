Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/3/2026 - XSHG 7/3

XSHG 7/3. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 7/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/3/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 7/3/2026

Xem thêm kết quả xổ số Hậu Giang các ngày quay thưởng trước

- XSHG 28/2, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 28/2/2026

XSHG 28/2, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 28/2/2026.

- XSHG 21/2/2026

XSHG 21/2, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 21/2/2026.

- XSHG 14/2/2026

XSHG 14/2, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 14/2/2026.

- XSHG 7/2/2025

XSHG 7/2, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 7/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Lịch mở thưởng tại Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: Lịch mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Lịch mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Thứ Năm: Lịch mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Lịch mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.