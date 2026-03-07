Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/3/2026 - XSDNA 7/3

XSDNA 7/3. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 7/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/3/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 7/3/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Gồm đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ mở thưởng.

