Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 7/3/2026 - XSHCM 7/3

XSHCM 7/3. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 7/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 7/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 7/3/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 7/3/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Lịch mở thưởng tại Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: Lịch mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Lịch mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Lịch mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Lịch mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

