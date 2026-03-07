Trai tráng rước kiệu, xoay vòng, bứt tốc như lướt sóng ở lễ hội cổ Hà Nội

Anh Tuấn (26 tuổi, một thành viên đội phụ giá) cho biết được tham gia rước kiệu là niềm tự hào của nhiều thanh niên trong giáp. “Cỗ kiệu khá nặng nên cả đội phải giữ nhịp thật chuẩn. Khi trống hội nổi lên và mọi người cùng chạy, cảm giác rất đặc biệt. Ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nghi thức một cách trang nghiêm nhất”, anh Tuấn chia sẻ.