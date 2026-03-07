Trai tráng rước kiệu, xoay vòng, bứt tốc như lướt sóng ở lễ hội cổ Hà Nội

Sáng 7/3, tại đền Núi Sưa, phường Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố quyết định ghi danh Lễ hội Tam giáp (Xuân Biểu - Ngọc Hà - Hữu Tiệp) vào danh mục quốc gia Di sản văn hóa phi vật thể; kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh Thượng Đẳng Phúc Thần Huyền Thiên Hắc Đế.
Ngay sau phần lễ trang trọng, không khí hội trở nên sôi động với nghi thức rước kiệu Thánh.
Hàng chục thanh niên trai tráng trong các giáp nhanh chóng vào vị trí, đồng loạt nhấc cỗ kiệu sơn son thếp vàng.
Trong tiếng trống hội dồn dập, đoàn rước bắt đầu di chuyển với những bước chạy nhanh, dứt khoát.
Có thời điểm, cả đội hình bất ngờ tăng tốc khiến cỗ kiệu như lướt nhanh trên mặt đường.
Người dân hai bên đường đứng chắp tay, hướng về kiệu Thánh với thái độ trang nghiêm. “Nghi thức này đã có từ lâu. Khi đoàn rước chạy nhanh, mọi người tin rằng năm đó sẽ gặp nhiều may mắn. Chứng kiến cảnh thanh niên cùng nhau khiêng kiệu, tôi thấy rõ tinh thần đoàn kết của cộng đồng”, một người dân sinh sống tại phường Ba Đình nói.
Để được tham gia đội rước kiệu, các thanh niên phải được lựa chọn từ trước. Công việc này đòi hỏi sức khỏe tốt, sự bền bỉ và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.
Trong suốt hành trình, họ vừa chạy vừa giữ nhịp bước đồng đều để đảm bảo cỗ kiệu luôn vững.
Anh Tuấn (26 tuổi, một thành viên đội phụ giá) cho biết được tham gia rước kiệu là niềm tự hào của nhiều thanh niên trong giáp. “Cỗ kiệu khá nặng nên cả đội phải giữ nhịp thật chuẩn. Khi trống hội nổi lên và mọi người cùng chạy, cảm giác rất đặc biệt. Ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nghi thức một cách trang nghiêm nhất”, anh Tuấn chia sẻ.
Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng trong lễ rước là khi đoàn kiệu băng qua những đốm lửa hóa vàng đặt dọc tuyến đường mà vẫn giữ được tốc độ cao.
Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu - Ngọc Hà - Hữu Tiệp gắn liền với đời sống tín ngưỡng, tâm linh và sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư.
Di sản phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa của Nhân dân địa phương, được cộng đồng sáng tạo, thực hành, gìn giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ đó là hệ giá trị cộng đồng, là ký ức đô thị Thăng Long được lưu giữ giữa lòng Ba Đình hôm nay.