Vệ binh Cách mạng Iran thách thức Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

(VTC News) -

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai tàu chiến Mỹ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang.

Các tàu chở dầu neo ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 3/3/2026. (Ảnh: REUTERS/Amr Alfiky)

Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 6/3, người phát ngôn IRGC Alimohammad Naini tuyên bố: “Iran hoan nghênh mạnh mẽ việc hộ tống các tàu chở dầu và việc lực lượng Mỹ có mặt để bảo đảm cho các chuyến tàu đi qua eo biển Hormuz. Nhân tiện, chúng tôi đang chờ đợi sự hiện diện của họ”.

Hôm 4/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết. Xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển và xuất khẩu năng lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Naini cũng cảnh báo Washington nên nhớ lại vụ siêu tàu chở dầu Bridgeton của Mỹ trúng thủy lôi năm 1987, cũng như các tàu chở dầu gần đây bị tấn công trong khu vực.

Theo các báo cáo, ít nhất 9 tàu thuyền đã bị tấn công kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2. Sau đó, IRGC ra lệnh cho tàu thuyền không đi qua eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Điều này đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái căng thẳng mới.

Chỉ trong vài ngày, lưu lượng tàu qua tuyến đường chiến lược này giảm mạnh, nhiều tàu chở dầu buộc phải neo lại trong Vịnh Ba Tư, còn các hãng vận tải và công ty bảo hiểm bắt đầu rút khỏi khu vực vì rủi ro an ninh gia tăng.

Trong bối cảnh phần lớn dầu và khí đốt đi qua Hormuz được vận chuyển tới châu Á, giới phân tích cảnh báo khu vực này có thể trở thành nơi chịu tác động kinh tế nặng nề nhất nếu sự gián đoạn kéo dài.