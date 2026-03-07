Giá hoa 8/3 tăng từng ngày, khách nhộn nhịp đi mua suốt đêm
(VTC News) -
Sát ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa tươi tại Hà Nội tăng mạnh nhưng nhiều chợ đầu mối vẫn đông khách ghé mua, ngay giữa đêm muộn.
Video: Sát ngày 8/3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp cả đêm.
Hoa hồng - mặt hàng chủ lực trong dịp 8/3 - hiện được bán với giá 15.000 - 50.000 đồng mỗi bông. Hoa baby dao động 180.000 - 220.000 đồng/bó; hoa tulip khoảng 20.000 – 30.000 đồng/bông; trong khi hoa ly có giá từ 35.000 đến 80.000 đồng/cành. Đáng chú ý, hoa hồng nhung ghi nhận mức tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường, có loại nhập khẩu đắt đỏ lên đến hơn trăm nghìn đồng/bông.
Dù đã hết Tết nhưng những cành đào tuyết với sắc hồng dịu nhẹ cũng thu hút nhiều khách hàng, với mức giá khoảng 200.000 - 250.000 đồng/bó.
Nhiều bạn trẻ cho biết đã tranh thủ đi mua hoa sớm từ vài ngày nay để tránh cảnh đông đúc trong ngày 8/3 và có thể chọn được sản phẩm với mức giá dễ chịu hơn.
Nhiều chị em đến chợ để lựa chọn những bó hoa tươi, tự tặng cho mình.
Không ít cánh mày râu cũng hòa vào dòng người đông đúc, đi chợ mua hoa để dành tặng người thân trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.