Nhà vệ sinh mới xây có mùi hôi: Nguyên nhân và cách xử lý

(VTC News) -

Nhiều người cho rằng chỉ những nhà vệ sinh sử dụng lâu năm mới có mùi, tuy nhiên trên thực tế, ngay cả công trình mới xây cũng có thể gặp phải tình trạng này.

Theo các chuyên gia xây dựng, mùi hôi trong nhà vệ sinh mới xây thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ hệ thống thoát nước đến quá trình thi công.

Nguyên nhân khiến nhà vệ sinh mới xây có mùi hôi

Do bồn cầu

Trong quá trình lắp đặt bồn cầu, phần tiếp giáp giữa bồn cầu và mặt nền nhà vệ sinh có thể xuất hiện khe hở nếu thi công không cẩn thận. Chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ để mùi từ hệ thống thoát nước bốc lên.

Ban đầu, mùi có thể khá nhẹ nên khó nhận ra, nhưng theo thời gian sẽ trở nên nặng và gây khó chịu cho người sử dụng.

Hệ thống thoát nước lắp sai kỹ thuật

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhà vệ sinh mới xây bị hôi là hệ thống thoát nước lắp đặt chưa chuẩn. Nếu đường ống thoát nước không có độ dốc phù hợp, nước thải sẽ bị ứ đọng bên trong đường ống. Lâu ngày, chất thải phân hủy sẽ gây ra mùi khó chịu.

Hệ thống thoát nước lắp sai kỹ thuật khiến nhà vệ sinh có mùi hôi. (Ảnh: Bend Magazine)

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, nếu các mối nối ống không được gắn kín hoặc bị hở, khí từ hệ thống cống có thể thoát ngược lên khu vực nhà vệ sinh.

Lắp sai bẫy nước chống mùi

Bẫy nước (xi-phông) là bộ phận quan trọng giúp ngăn mùi từ cống thoát lên nhà vệ sinh. Tuy nhiên, ở nhiều công trình mới xây, bẫy nước có thể bị lắp sai vị trí hoặc thậm chí bị bỏ qua.

Khi không có lớp nước chắn trong bẫy, khí từ đường ống thoát nước sẽ dễ dàng bốc lên, gây mùi hôi trong không gian nhà vệ sinh. Một số trường hợp khác, bẫy nước có nhưng thiết kế không đúng tiêu chuẩn nên không phát huy được tác dụng.

Phễu thoát sàn lắp chưa kín

Một số trường hợp nhà vệ sinh mới bị hôi do phễu thoát sàn lắp đặt chưa kín. Phễu thoát sàn kém chất lượng hoặc thiếu nắp chống mùi cũng là nguyên nhân khiến khí từ hệ thống cống lan vào không gian bên trong.

Cách xử lý mùi trong nhà vệ sinh mới xây

Để khắc phục tình trạng nhà vệ sinh mới xây có mùi hôi, trước hết cần kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước. Nếu phát hiện đường ống lắp sai kỹ thuật hoặc bị hở, cần xử lý và bịt kín.

Cần tìm rõ nguyên nhân gây mùi hôi trong nhà vệ sinh để có cách khắc phục phù hợp. (Ảnh: Victorian Plumbing)

Nên kiểm tra các bẫy nước chống mùi ở bồn rửa, phễu thoát sàn và bồn cầu. Nếu chưa có, cần lắp thêm thiết bị chống mùi hoặc thay thế phễu thoát sàn bằng loại có van ngăn mùi.

Việc tăng cường thông gió cũng rất quan trọng. Mở cửa sổ, lắp quạt thông gió hoặc sử dụng các thiết bị hút mùi sẽ giúp không khí trong nhà vệ sinh lưu thông tốt hơn, giảm tình trạng mùi tích tụ.

Theo các chuyên gia, trong thời gian đầu sử dụng, nên thường xuyên xả nước vào các phễu thoát sàn để duy trì lớp nước trong bẫy chống mùi. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để ngăn khí từ hệ thống cống bốc lên.

Ngoài xử lý các vấn đề kỹ thuật, gia chủ có thể sử dụng một số biện pháp khắc phục tạm thời như dùng tinh dầu, dầu gió...