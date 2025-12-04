Mẹo cực hay ngăn nấm mốc trên tường phòng tắm bằng sáp nến

Nấm mốc luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, đặc biệt tại những không gian ẩm ướt như phòng tắm, nơi hơi nước tích tụ mỗi ngày. Đáng chú ý, chỉ với một vật dụng quen thuộc mà hầu như nhà nào cũng có, bạn hoàn toàn có thể ngăn nấm mốc quay trở lại mà không cần tốn kém hay mất nhiều công sức.

Tại Anh, cũng như nhiều nơi có khí hậu lạnh, nấm mốc xuất hiện dày đặc vào mùa đông do hơi nước ngưng tụ trên các bề mặt lạnh như cửa sổ hay gạch men. Tuy nhiên, ngay cả vào mùa hè, khu vực phòng tắm vẫn là điểm nóng khiến nấm mốc dễ dàng bám trụ.

Mỗi lần tắm nước nóng, hơi nước bốc lên gặp gạch lạnh sẽ tạo thành lớp ngưng tụ, thấm sâu vào các khe mạch gạch. Đây là khu vực đặc biệt dễ bị nấm mốc tấn công vì vữa gạch là vật liệu thấm nước, giữ ẩm lâu. Khi đã len sâu vào bên dưới lớp vữa, nấm mốc khó bị loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng việc lau chùi thông thường.

Nấm mốc có thể phát triển trong vữa giữa các viên gạch trong phòng tắm.

Mẹo đơn giản gây sốt mạng xã hội

Theo Leanne, người đam mê vệ sinh nhà cửa thường đăng bài trên Instagram, có một mẹo đơn giản giúp ngăn nấm mốc phát triển ngay từ đầu, đó là dùng sáp nến. Trong video chia sẻ, Leanne cho biết tất cả những gì bạn cần làm là chà một cây nến, tốt nhất là loại nến dài và mỏng – lên các đường ron gạch. Sáp nến khi được chà lên sẽ tạo thành lớp màng chống thấm, giúp nước không thể ngấm vào vữa. Khi không còn độ ẩm lưu lại bên trong, nấm mốc không thể phát triển.

Cô nói: “Chà sáp nến lên mạch vữa trong phòng tắm. Sáp tạo thành một lớp màng chống thấm nước, ngăn ngừa nấm mốc phát triển".

Thao tác trên chỉ tốn vài giây cho từng đoạn vữa nhỏ, nhưng nếu phủ sáp toàn bộ phòng tắm, việc này có thể hơi tốn thời gian. Dù vậy, nhiều người dùng mạng xã hội vẫn hết lòng khen ngợi mẹo này. Một người bình luận: “Được rồi, sáp nến đúng là thiên tài". Người khác viết: “Tuyệt vời! Tôi cần thử ngay". Một người nữa chia sẻ: “Thích mẹo dùng sáp nến quá!”.

Nấm mốc trong phòng tắm có thể gây phiền toái, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và vệ sinh của không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, chỉ với cây nến quen thuộc trong tủ bếp, bạn đã có thể tạo ra lớp bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả cho các đường ron gạch.

Video: Chà nến lên các đường ron gạch để hạn chế nấm mốc.

Cách khác để xử lý, ngăn ngừa nấm mốc trên tường phòng tắm

Nếu bạn muốn giải quyết triệt để nấm mốc hiện có hoặc không thuận tiện dùng sáp nến, vẫn có nhiều giải pháp đơn giản và hiệu quả.

Loại bỏ nấm mốc đang tồn tại

- Chà sạch vữa: Dùng bàn chải cứng kết hợp dung dịch nước và giấm trắng pha tỷ lệ bằng nhau, hoặc sử dụng chất tẩy nấm mốc chuyên dụng. Với vết mốc cứng đầu, hỗn hợp baking soda và nước sẽ giúp tăng hiệu quả làm sạch.

- Rửa sạch và lau khô: Sau khi chà, rửa lại bằng nước sạch rồi lau khô hoàn toàn để ngăn ẩm đọng lại.

Ngăn nấm mốc quay trở lại

- Giữ bề mặt khô ráo: Sau khi tắm, hãy dùng gạt nước hoặc khăn để lau khô gạch và đường ron.

- Trám kín đường ron: Quét lớp chống thấm sau khi làm sạch vữa. Lớp này cần được làm mới sau mỗi 6–12 tháng tùy theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

- Vệ sinh định kỳ: Lau rửa gạch hàng tuần bằng chất tẩy rửa nhẹ hoặc dung dịch giấm pha loãng để ngăn mốc hình thành trở lại.

- Cải thiện thông gió: Mở cửa phòng tắm khi không sử dụng hoặc bật quạt hút ẩm nếu độ ẩm trong nhà cao.

- Dùng tinh dầu chống nấm tự nhiên: Xịt hỗn hợp nước và vài giọt tinh dầu tràm trà hoặc khuynh diệp lên vữa, cả hai đều có đặc tính chống nấm, giúp hạn chế nấm mốc phát triển.