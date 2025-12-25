TP.HCM dành 7.500 vé máy bay, tàu, xe giúp người lao động về quê đón Tết

(VTC News) -

Nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đưa công nhân về quê sum họp gia đình. Theo kế hoạch, 7.500 vé máy bay, tàu hỏa và xe khách sẽ được trao tặng để đưa, đón người lao động về quê đón Tết, góp phần giảm bớt khó khăn chi phí đi lại và lan tỏa tinh thần “Tết đoàn viên”.

Đây là hoạt động nổi bật trong chiến dịch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM thông tin chiều 25/12.

Các hoạt động hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 40/KH-TLĐ ngày 27/10/2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động đang làm việc tại TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Sẽ có 3.200 vé tàu hỏa được TP.HCM hỗ trợ cho người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Việc tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay được kỳ vọng sẽ giúp hàng nghìn công nhân, nhất là lao động hoàn cảnh khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết, có điều kiện trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM được phân bổ 1.500 vé. Trong đó có 300 vé máy bay một chiều dành cho đoàn viên, người lao động và một người thân đi cùng (vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con).

Mỗi vé máy bay đi kèm một suất quà trị giá 300.000 đồng bằng tiền mặt. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và đưa người lao động về các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh (Nghệ An) và Phú Bài (TP Huế).

Bên cạnh đó, TP.HCM còn được phân bổ 1.200 vé tàu hỏa hai chiều, loại ghế ngồi mềm điều hòa. Mỗi vé dành cho đoàn viên, người lao động và không quá 3 người thân đi cùng (vợ hoặc chồng, con, bố, mẹ).

Đi kèm mỗi vé tàu là một suất quà trị giá 300.000 đồng bằng tiền mặt. Các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, ga Dĩ An (TP.HCM) và ga Biên Hòa (Đồng Nai), đưa người lao động về các ga phía Bắc, từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ cấp Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn chủ động triển khai chương trình ở cấp thành phố với tổng cộng 6.000 vé. Chương trình mang tên “Tấm vé nghĩa tình – Tết đoàn viên” năm 2026, được tổ chức trên cơ sở phối hợp giữa công đoàn, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương.

Đối tượng ưu tiên là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp hoặc nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Vé tàu, xe miễn phí giúp công nhân xa quê giảm chi phí, an tâm về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ hỗ trợ 2.000 vé tàu hỏa một chiều, loại ghế ngồi mềm điều hòa. Các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn (TP.HCM); người lao động cũng có thể đón tàu tại các ga gần nơi cư trú hoặc làm việc như ga Dĩ An hoặc ga Biên Hòa. Điểm đến là các ga từ Hà Tĩnh trở ra Hà Nội, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và TP Hà Nội.

Chương trình còn bố trí 500 vé máy bay một chiều cho đoàn viên, người lao động. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất và đưa người lao động về sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Vinh (Nghệ An). Việc hỗ trợ vé máy bay nhằm rút ngắn thời gian di chuyển cho người lao động ở xa, giảm áp lực đi lại trong cao điểm Tết.

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến tổ chức khoảng 3.500 vé xe khách một chiều. Trong số này, khu vực TP.HCM (trước đây) khoảng 2.000 vé, khu vực tỉnh Bình Dương (trước đây) 1.000 vé và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) 500 vé.

Các đơn vị sẽ tổ chức cho người lao động đăng ký số lượng tham gia cụ thể, làm cơ sở triển khai đấu thầu và bố trí phương tiện theo quy định. Các chuyến xe xuất phát từ TP.HCM và đưa người lao động về các tỉnh, thành từ tỉnh Phú Yên cũ đến Hà Nội.