Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, phấn đấu tự chủ về năng lượng

Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Khái quát các giải pháp tổng thể, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Cùng đó là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong điều kiện chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Đề cập đến các nhóm giải pháp cụ thể, Thủ tướng trước tiên nhấn mạnh đến nhóm giải pháp năng lượng.

"Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước", Thủ tướng nêu rõ.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, ổn định tỉ giá, lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý, phải tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất kinh doanh, cân nhắc xây dựng, triển khai gói kích cầu nếu cần thiết; tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư chọn lọc; huy động nguồn vốn từ nhân dân; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã có; khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước (con người, tài nguyên, văn hóa); rà soát chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Về tự chủ chiến lược, Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Nhóm giải pháp quan trọng khác là tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên; huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025; đẩy mạnh đầu tư công, đưa hệ số ICOR xuống khoảng 5.

Theo Thủ tướng, cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nhân tố quyết định vận mệnh đất nước, quyết định các chuyển đổi, sự thay đổi trạng thái và đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển. Cụ thể là chế độ, chính sách, tiền lương, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và không động cơ cá nhân, không vụ lợi cá nhân, không tham nhũng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu của cả nước và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm đủ điện; điều hành dựa trên dữ liệu.

Giải pháp khác là kích cầu nội địa, du lịch; phát triển nhà ở xã hội với hạ tầng, các thiết chế đầy đủ, đồng bộ, sáng - xanh - sạch - đẹp, mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội; tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở. Đồng thời, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

"Chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở", Thủ tướng phát biểu.