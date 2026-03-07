Di nguyện cho đi ánh sáng của cô gái 26 tuổi trước lúc qua đời

(VTC News) -

Ngày 7/3, Ngân hàng Mô – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết hai giác mạc của P.T.H., 26 tuổi, quê Ninh Bình- Bệnh nhân qua đời do ung thư đã được thu nhận thành công, sẵn sàng trao cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho những bệnh nhân mắc bệnh lý giác mạc.

Ít lâu trước đó, H. đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô để đăng ký hiến giác mạc. Biết hoàn cảnh của cô, các nhân viên đã tìm về tận ngôi nhà nhỏ ven biển để làm thủ tục và trao tấm thẻ hiến mô tạng.

Dù đang chống chọi với bệnh tật, cô gái trẻ vẫn nở nụ cười tươi khi nói về mong muốn được “cho đi ánh sáng”, giúp những người mù lòa có cơ hội nhìn lại cuộc đời.

Chiều 6/3, H. trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Ngay khi nhận được tin từ gia đình, ê-kíp của Ngân hàng Mô lập tức lên đường từ Hà Nội về Ninh Bình. Chặng đường hàng trăm km được rút ngắn trong sự khẩn trương bởi giác mạc chỉ có thể được thu nhận trong khoảng 6-8 giờ sau khi người hiến qua đời.

Nhân viên y tế lấy thành công giác mạc người hiến.

Khi ê-kíp có mặt tại nhà chiều 6/3, nỗi đau mất mát vẫn còn hiện rõ trên gương mặt người thân, nhưng mọi người vẫn lặng lẽ phối hợp để ca thu nhận diễn ra, giữ trọn lời hứa với cô lúc sinh thời.

Đây cũng là ca hiến giác mạc đầu tiên của xã Hải Tiến (Ninh Bình) sau khi địa phương sáp nhập hành chính, trước đây thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trong lúc chuẩn bị thực hiện thu nhận, anh Phan Đức Tâm – nhân viên Ngân hàng Mô, người từng trực tiếp về Hải Lý làm thủ tục đăng ký cho H. – tiến lại bên giường và nói khẽ: “Chào H., chúng tôi đến để giữ lời hứa với em đây”.

Ca thu nhận sau đó được tiến hành theo đúng quy trình chuyên môn. Nhờ sự phối hợp của gia đình và cộng tác viên tại địa phương, hai giác mạc của H. được lấy thành công và nhanh chóng vận chuyển về Ngân hàng Mô – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để xử lý, bảo quản.

Đôi mắt của H. đã khép lại ở tuổi 26. Nhưng từ sự ra đi ấy, những cuộc đời khác có thể sẽ mở ra. Ở đâu đó, những bệnh nhân đang sống trong bóng tối vì bệnh lý giác mạc có thể sẽ có cơ hội nhìn thấy gương mặt người thân, bầu trời và ánh sáng của cuộc đời.