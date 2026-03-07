Giá xăng dầu đồng loạt tăng dựng đứng, cao nhất 8.490 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON95 không cao hơn 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 30.239 đồng/lít, tăng 7.207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 35.091 đồng/lít, tăng 8.490 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, dầu mazut không cao hơn 21.327 đồng/kg, tăng 3.831 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng dầu chiều nay điều chỉnh tăng mạnh.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/3/2026 - 06/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn; Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz; một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sản xuất; một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan thực hiện biện pháp tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến xăng dầu trên thế giới trở nên khan hiếm, giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tiếp tục tăng cao (trừ mặt hàng dầu hỏa sau khi tăng cao đột ngột vào ngày 04/3/2026 thì đang có xu hướng giảm xuống).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/3/2026 và kỳ điều hành ngày 07/3/2026 là: 109,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,836 USD/thùng); 116,165 USD/thùng xăng RON95 (tăng 24,243 USD/thùng); 180,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 48,000 USD/thùng); 153,485 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 40,577 USD/thùng); 624,385 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 133,407 USD/tấn).

Như vậy, giá xăng hôm nay tăng mạnh lần thứ ba liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 5/3, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.449 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, không cao hơn 22.340 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít, không cao hơn 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít, không cao hơn 26.601 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.807 đồng/kg, không cao hơn 17.496 đồng/kg.