Sun PhuQuoc Airways duy trì chuỗi đúng giờ cao nhất thị trường tháng cao điểm

(VTC News) -

Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không của Sun Group - tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) trong tháng 02/2026 với con số ấn tượng 74,8%, theo báo cáo tổng hợp từ Cục Hàng không Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp hãng bay trẻ này xác lập vị thế đơn vị khai thác tin cậy nhất thị trường.

Vượt qua "phép thử" khắc nghiệt của giai đoạn cao điểm

Tháng 02/2026 là giai đoạn cao điểm nhất của ngành hàng không Việt Nam với hơn 28.000 chuyến bay được khai thác phục vụ Tết Nguyên đán.

Trong bối cảnh lưu lượng bay tại các cửa ngõ Nội Bài và Tân Sơn Nhất tăng đột biến, cùng điều kiện thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng mạnh đến năng lực vận hành chung (OTP toàn ngành chỉ đạt 58,7%), việc SPA duy trì tỷ lệ đúng giờ cao hơn mức trung bình tới 16,1% cho thấy hiệu quả vận hành ổn định của hãng.

SPA đạt chỉ số đúng giờ ấn tượng 74,8% trong tháng 2/2025.

Đáng chú ý, trong khi nguyên nhân “tàu bay về muộn” chiếm tới 72,2% số chuyến chậm của toàn ngành, SPA vẫn thực hiện 948 chuyến bay đúng giờ trên tổng số 1.267 chuyến khai thác, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và hiệu quả ngay trong giai đoạn áp lực lớn của thị trường.

Hệ thống quản trị khoa học và đội tàu bay trẻ

Kết quả này phản ánh chiến lược đầu tư bài bản vào hệ thống vận hành của Sun PhuQuoc Airways ngay từ giai đoạn đầu. Hãng sở hữu đội tàu bay có độ tuổi trẻ nhất ngành hàng không Việt Nam, được bảo dưỡng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ ổn định của lịch bay.

Bên cạnh đó, hệ thống điều hành khai thác theo thời gian thực cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận điều hành bay, kỹ thuật, dịch vụ mặt đất và tổ bay giúp tối ưu hóa quá trình khai thác, giảm thiểu tác động từ áp lực hạ tầng tại nhiều sân bay lớn.

Hãng hàng không sở hữu đội 10 tàu bay chỉ trong thời gian ngắn.

Trong ngành hàng không, đúng giờ không chỉ là một chỉ số vận hành mà còn là thước đo về sự tin cậy và sự tôn trọng thời gian của hành khách. Việc duy trì tỷ lệ đúng giờ cao trong giai đoạn cao điểm cho thấy sự chuẩn bị đồng bộ của toàn bộ hệ thống vận hành phía sau mỗi chuyến bay.

“Đúng giờ không chỉ là chỉ số khai thác, đó là lời cam kết về sự tin cậy mà chúng tôi gửi tới mỗi hành khách”, đại diện hãng chia sẻ. “Việc duy trì tiêu chuẩn vận hành cao trong giai đoạn cao điểm là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways tự tin bước vào giai đoạn mở rộng quy mô trong thời gian tới.”

Sứ mệnh từ tên gọi đến tham vọng góp phần nâng tầm Đảo Ngọc

Là hãng hàng không đầu tiên mang tên một hòn đảo, SPA mang khát vọng gắn kết chặt chẽ giữa hàng không và sự phát triển của du lịch Việt Nam. Việc lựa chọn tên gọi “Phú Quốc” thể hiện tầm nhìn dài hạn: góp phần đưa Đảo Ngọc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, giao thương và kết nối quốc tế của Việt Nam và khu vực.

Thị trấn hoàng hôn Sunset Town, Phú Quốc.

Trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia, Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí tầm cỡ quốc tế, với cơ chế đặc thù và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện. Những năm gần đây, đảo ngọc nổi lên như một trong những điểm đến phát triển nhanh nhất châu Á, thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Hiện nay, Đảo Ngọc đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều thị trường khách quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Kazakhstan, Uzbekistan, Nga cũng như nhiều quốc gia châu Âu và Trung Đông. Điểm đến này liên tục được vinh danh bởi World Travel Awards và các tạp chí danh tiếng như Condé Nast Traveler hay Travel + Leisure là một trong những trung tâm nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất thế giới.

Hãng đang phát triển mạng bay quốc tế với đường bay đầu tiên cất cánh vào 29/3 tới.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của mạng bay quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận của du khách toàn cầu tới điểm đến này. Từ ngày 29/3/2026, SPA sẽ chính thức khai thác đường bay quốc tế đầu tiên kết nối Phú Quốc - Đài Bắc.

Lộ trình mở rộng mạng bay quốc tế sẽ tiếp tục bùng nổ trong Quý II/2026 với hàng loạt điểm đến hấp dẫn tại khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á như: Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hong Kong, Đài Loan - Trung Quốc (Cao Hùng) và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Sun PhuQuoc Airways đã ký đơn hàng chiến lược trị giá 22,5 tỷ USD với Boeing để mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, một trong những dòng máy bay hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng về nguồn lực để hãng mở rộng mạng bay tầm trung và tầm xa, kết nối Phú Quốc và Việt Nam với nhiều trung tâm du lịch và kinh tế lớn trên thế giới.