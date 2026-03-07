Hòa Minzy tâm sự về bạn trai: 'Bên cạnh anh, em yên tâm phát triển công việc'

(VTC News) -

Trưa 7/3, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai danh tính bạn trai trên trang cá nhân. Theo nữ ca sĩ, bạn trai của cô tên Thăng Văn Cương, sinh năm 1995 (cùng tuổi cô), quê Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Gia đình anh làm nông, trồng lúa, vải, rau và ngô để bán. Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi bạn trai đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống. Hoà Minzy cũng tiết lộ gia đình, con trai cô rất yêu thương bạn trai mình.

"Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc.

Bên cạnh anh, thực sự em yên tâm phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi", cô viết.

Hoà Minzy công khai bạn trai tên Văn Cương.

Bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè để lại lời chúc mừng khi cô đã tìm được hạnh phúc sau nhiều sóng gió.

Trước đó, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh nắm tay một chàng trai mặc quân phục nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh, Hòa Minzy diện áo dài đỏ truyền thống, còn người đàn ông mặc quân phục. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt tình tứ.

Kèm theo hình ảnh, giọng ca sinh năm 1995 viết: “Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc”.

Cả hai đã có một khoảng thời gian gắn bó trước khi công khai.

Hòa Minzy từng có mối tình với thiếu gia Minh Hải. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2017 và có con trai chung vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận dừng lại. Khi làm mẹ đơn thân, Hòa Minzy được khen cách dạy con. Sau tan vỡ, Hoà Minzy vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tốt đẹp với người cũ để cùng chăm sóc con trai.

Dù bận rộn chăm sóc con trai, Hòa Minzy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô tích cực chạy show ca hát, làm MC, tham gia các chương trình truyền hình và kinh doanh bất động sản.

Về đời tư, Hòa Minzy cũng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Đáng chú ý là mối quan hệ thân thiết giữa cô và cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.