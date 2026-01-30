Hoà Minzy bị chê 'kém duyên' khi mời bố mẹ lên cùng nhận giải

(VTC News) -

Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra ở TP.HCM tối 29/1, Hòa Minzy “thắng lớn” với ba giải thưởng gồm: MV của năm (Bắc Bling), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng.

Trong đó, hạng mục Nữ/Nam ca sĩ được yêu thích nhất chứng kiến màn chiến thắng của Hòa Minzy và SOOBIN – hai gương mặt được đánh giá cao với lượng người hâm mộ đông đảo.

Màn nhận giải gây tranh cãi của Hoà Minzy.

Ở khoảnh khắc nhận cúp, Hòa Minzy bất ngờ nhắc đến cha mẹ đang ngồi dưới khán đài và “xin phép SOOBIN được mời cha mẹ lên nâng cúp cùng mình”. Nữ ca sĩ chia sẻ đây là giải Mai Vàng đầu tiên cô nhận được sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, vì vậy mong muốn gia đình có mặt để cùng chung vui. Ngay sau đó, cha mẹ Hòa Minzy bước lên sân khấu, chụp ảnh lưu niệm cùng con gái.

Tuy nhiên, tình huống này gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng Hòa Minzy “kém duyên”, thiếu tinh tế khi mời cha mẹ lên sân khấu trong phần nhận giải chung, làm “chiếm sóng” và kéo dài thời lượng của chương trình đang truyền hình trực tiếp. Thậm chí, có bình luận cho rằng phản ứng của nữ ca sĩ hơi thái quá trong một hạng mục quan trọng, cần sự tiết chế.

Bên cạnh các ý kiến chỉ trích, không ít khán giả và người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. Nhiều người cho rằng trong khoảnh khắc xúc động khi nhận giải thưởng lớn sau nhiều năm làm nghề, phản ứng của Hòa Minzy là điều dễ hiểu. Có người chỉ ra rằng khi cha mẹ Hòa Minzy lên sân khấu, họ chỉ đứng chụp ảnh cùng con gái, không phát biểu hay kéo dài chương trình. MC sau đó vẫn mời SOOBIN chia sẻ, vì vậy không có chuyện nam ca sĩ bị ảnh hưởng hay “lép vế” trong màn nhận giải chung.

Trước những ý kiến trái chiều, sáng 30/1, Hòa Minzy lên tiếng trên trang cá nhân để giãi bày. Nữ ca sĩ khẳng định việc mời bố mẹ lên sân khấu chỉ xuất phát từ mong muốn chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp, không hề có ý “cướp sóng” hay gây ảnh hưởng đến bạn diễn.

Hoà Minzy lên tiếng về màn nhận giải sau khi bị chỉ trích ''kém duyên''.

“Sau khi bố mẹ lên, tôi và bố mẹ không nói một lời nào hay ‘cướp sóng’ gì. Sau 12 năm, đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi được cùng tôi nhận giải thưởng. Hôm nay tôi nhận 3 giải, một lần tôi không phát biểu, một lần tôi nói rất ngắn và một lần tôi cùng bố mẹ lên và không nói gì thêm. Xin hãy hiểu và đừng trách tôi vô tâm nhé”, Hòa Minzy viết trên trang cá nhân.

Dù vậy, lời giải thích của nữ ca sĩ vẫn tiếp tục vấp phải những quan điểm trái chiều. Hiện bài đăng liên quan đến sự việc trên trang cá nhân của Hòa Minzy đã bị xóa.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995. Năm 2014, cô giành giải Quán quân Học viện ngôi sao. Cô được biết đến với nhiều ca khúc Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân)... Gần đây nhất là bản hit Bắc Bling với 279 triệu lượt xem trên Youtube.

Trong sự nghiệp, Hoà Minzy nhận nhiều giải thưởng danh giá như Làn sóng xanh, Mai Vàng, Cống hiến, Tinh hoa Việt... Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài công việc ca hát, cô còn lấn sân kinh doanh online. Ca sĩ nói cuộc sống hiện có nhiều việc cần chi tiêu. Do đó, cô muốn phát triển thêm lĩnh vực khác ngoài công việc nghệ thuật.