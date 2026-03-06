Tàu SE8 va chạm xe tải, lái tàu và tài xế bị thương

(VTC News) -

Tối 6/3, bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ va chạm giữa tàu SE8 và xe tải khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đ.S)

Theo đó, khoảng hơn 19h cùng ngày, tàu SE8 (chạy hướng Nam - Bắc) khi di chuyển qua đoạn đường sắt thuộc xã Vệ Giang thì va chạm với xe tải (chưa rõ BKS).

Cú va chạm khiến phần đầu máy tàu SE8 và đầu xe tải bị hư hỏng; lái tàu và tài xế xe tải bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng ngành đường sắt và Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện tàu SE8 đang tạm dừng để phục vụ công tác xử lý hiện trường.