Công an Hà Nội thông tin vụ tàu hỏa va chạm ô tô tải, 2 người thương vong

Khoảng 19h51 ngày 25/2, tại km15 + 700, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải.

Thời điểm trên, tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa phía sau) di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín do anh H.M.H. (lái tàu thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội) cầm lái va chạm với xe ô tô tải gắn biển số 29H-792xx do anh N.V.T. (SN 1974, trú tại Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Ô tô tải bị vò nát sau va chạm với tàu hoả.

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tải tử vong tại chỗ. Anh Đ.N.H. (SN 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi) bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, tại TP Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn đường sắt vào khoảng 7h45 ngày 9/1, tại nơi giao nhau giữa Km67 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng với đường ngang dân sinh tự mở vào đất bãi Soi của thôn Minh Tân, thuộc xã Lai Khê (Hải Phòng).

Thời điểm này, tàu hỏa số hiệu HP1, đầu máy số hiệu 657 do lái tàu Hoàng Văn Đích (SN 1983, ở xã Văn Lâm, Hưng Yên) cầm lái, chạy hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Đến vị trí trên, tàu hóa va chạm với xe tải BKS 15C - 397.06 do anh Vũ Ngọc Biển (SN 1989, trú tại xã Lai Khê, Hải Phòng) cầm lái. Trên xe tải chở theo Nguyễn Văn Huy (SN 1971, trú tại xã Lai Khê, Hải Phòng).

Cú tông khiến anh Huy và anh Biển bị thương, đầu máy tàu và xe ô tô hư hỏng, thiệt hại tài sản ước khoảng 70 triệu đồng.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma tuý đối với lái tàu và tài xế ô tô, cả hai không vi phạm. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do tài xế Vũ Ngọc Biển lái ô tô không chú ý quan sát khi qua đường tàu nên gây ra vụ tai nạn.