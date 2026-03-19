Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai công bố nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, 85 người đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Danh sách gồm nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng Nai công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND.

Trong số này có ông Dương Minh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải -Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Quốc Hân - Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ông Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Đặng Anh Tuấn -Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Nai…

Đáng chú ý, danh sách trúng cử có nhiều cán bộ nữ đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại địa phương như bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài chính, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Chánh án TAND tỉnh, bà Hoàng Thị Bích Hằng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, bà Lê Thị Thanh Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bà Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Bùi Thị Yến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Danh sách trúng cử có hai nữ doanh nhân gồm bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành và bà Trần Thị Vũ Hậu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Ngoài ra, một số lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh từng là đại biểu HĐND ở nhiệm kỳ trước tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ này.

Danh sách trúng cử cũng ghi nhận nhiều bí thư đảng ủy các phường, xã. Trong đó có các bí thư đảng ủy tại những phường trung tâm đô thị như ông Hồ Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên, bà Đặng Minh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Khánh, bà Giang Thị Phương Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có 142 ứng cử viên tham gia ứng cử tại 28 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, 27 đơn vị bầu 3 đại biểu với 5 ứng cử viên; 1 đơn vị bầu 4 đại biểu với 7 ứng cử viên.

Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh Đồng Nai tham gia bỏ phiếu đạt 99,62%.